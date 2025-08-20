Lo primero que hizo el expresidente Álvaro Uribe al recuperar la libertad fue reunirse con sus simpatizantes en el municipio de Sabaneta (Antioquia), al sur del Valle de Aburrá.

Justamente, el encuentro fue para celebrar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que le otorgó la libertad, hasta que se resuelvan los recursos presentados en su proceso judicial.

(Vea también: Álvaro Uribe Vélez advierte a la izquierda en su primer discurso en libertad: “Nosotros vamos a ganar”)

Fue hacia las 5:00 p. m. que el exmandatario llegó al encuentro, rodeado de escoltas. Allí fue recibido por una multitud que lo esperaba con banderas y consignas de apoyo.

Lee También

En su intervención en el encuentro, el expresidente agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró: “Vamos a ganar tranquilamente (…) Nosotros no vamos a decir ‘fuera’”, esto, con relación a las elecciones de 2026.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Felipe Mejía (@carlosfelipemejia)

Lee También

Álvaro Uribe llamó la atención a quienes gritaron “fuera Petro”

En medio del discurso que daba el expresidente, sus seguidores empezaron a irse en contra del Gobierno actual, algo que incomodó al exmandatario.

“Hubo un coro allí afuera y que les dije la palabra ‘fuera (Petro)’, ellos decían aparte. (Yo) dije: en esta convocatoria, para que Colombia tenga un gran gobierno de base democrática, no vamos a decir “fuera (Petro)”, dijo el exmandatario, quien también recibió aplausos por esta invitación.

(Vea también: Álvaro Uribe Vélez estará en sitio donde atentaron contra Miguel Uribe: hizo petición pública)

Expresidente Uribe visitará barrio Modelia donde Miguel Uribe sufrió atentado

En el escenario, Álvaro Uribe continuó diciendo que una vez tuviera su boleta de libertad visitaría el lugar en el que Miguel Uribe sufrió el atentado que acabó con su vida.

Lee También

“Tan pronto me entreguen la boleta, nos vamos para las calles de la patria y ningún lugar mejor que esta villa tan bella que es Sabaneta. Con la ayuda de Dios, el sábado haremos un acto de fe y de llamado a la patria desde aquel lugar del sur de Bogotá, en el cual atentaron y finalmente asesinaron a nuestro mártir Miguel Uribe Turbay”, manifestó.

Cabe mencionar que el expresidente ya confirmó a través de sus redes sociales que ya tiene la boleta de libertad. Se espera que en los próximos días arribe a la ciudad de Bogotá.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.