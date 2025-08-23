Álvaro Uribe Vélez cumplió y en la mañana de este sábado estuvo en el parque El Golfito, en Modelia (Bogotá), donde le hizo un homenaje a Miguel Uribe Turbay.

Luego de estar en un evento privado en el Cementerio Central, donde visitó la tumba de Miguel Uribe, se fue a esta zona del occidente de Bogotá. Llegó fuertemente custodiado.

Este es el video del momento en el que arribó a este parque de Bogotá:

Noticia en desarrollo…

