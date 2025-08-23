A pesar de que la presencia de Álvaro Uribe Vélez en el Parque El Golfito tenía fines conmemorativos, también sirvió como escenario perfecto para que muchas personas que no han tenido la oportunidad de estar cerca al mandatario, pudieran expresarle sus sentimiento.

Y es que mientras él decía su discurso y luego de que habló en una pequeña tarima que recordó lo sucedido con Miguel Uribe Turbay el 7 de junio, muchas mujeres aprovecharon para gritar mensajes de amor.

Todo quedó evidenciado en esta transmisión que hizo Pulzo.com desde el lugar de los hechos, en la que se escuchan palabras como “te amamos, viejo, te amamos”.

Sin embargo, hubo una seguidora que llamó la atención de las cámaras de Pulzo.com. Aunque su rostro no apareció, sí dejó varias frases durante toda la transmisión. Ella también le gritó a Álvaro Uribe que lo amaba y, luego de que el expresidente habló, dijo: “Es el mejor expresidente de toda la historia de Colombia”, “Gracias por estar con nosotros” y luego, en un tono más bajo dijo “esto no es fanatismo, es amor por nosotros. Es amor de patria, es agradecimiento”.

Pero la frase que más llamo la atención fue: “Ayyyy, yo me voy feliz. Ya me puedo morir en paz”.

Como ella, varios colombianos que estuvieron en este parque de Modelia y escucharon las palabras del expresidente aseguran sentirse muy felices de haberlo visto allí.

El evento, aunque no estuvo tan organizado como se esperaba, sí contó con un gran esquema de seguridad en el que hubo presencia hasta de francotiradores, quienes se subieron a diferentes casas para custodiar al expresidente. Allí también estuvieron varias figuras de la política colombiana que han acompañado a Uribe desde que fue presidente, y senador.

En el parque El Golfito también estuvieron otras figuras del Centro Democrático como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, ambas precandidatas a la presidencia y para las que Álvaro Uribe tuvo unas palabras.

