En medio de un ambiente cargado de gritos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez cumplió este sábado con una agenda de homenaje en memoria del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, quien fue atacado durante un acto político en el parque El Golfito, al occidente de Bogotá.

Uribe llegó a las 10:20 de la mañana, acompañado de su esquema de seguridad y de figuras del Centro Democrático como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. A su arribo, fue recibido por decenas de ciudadanos que lo rodearon entre muestras de afecto y solicitudes de fotografías.

Algo que durante el discurso se hizo notorio fue la presencia de francotiradores en los techos de las casas del sector. Esto con el fin de salvaguardar la vida del político, teniendo en cuenta que en este lugar fue atacado a plena luz del día el precandidato presidencial.

Cabe destacar que el actor conmemorativo no tuvo ningún percance y que todo transcurrió con calma gracias a los uniformados y el esquema de seguridad que tenía tanto el expresidente como las figuras políticas que lo acompañaban.

El exmandatario tomó la palabra con su libreta de apuntes en mano. En un discurso breve, habló en tono tranquilo e invitando a los presentes a honrar la memoria de Miguel Uribe y a retomar su lucha por la seguridad.

El mensaje se distinguió por la ausencia de alusiones a la campaña presidencial de 2026, centrándose exclusivamente en el tributo a quien calificó como “mártir de la democracia”.

Uribe subrayó que el legado del senador debe inspirar la construcción de un Estado que garantice tranquilidad en las regiones, respalde la libertad de empresa y empleo, y proteja a los jóvenes frente a la amenaza del narcotráfico. También resaltó que la seguridad debe ser un pilar para asegurar la libre expresión ciudadana, sin privilegios ni censura.

Cómo fue la visita de Álvaro Uribe a la tumba de Miguel Uribe

Antes de dirigirse a El Golfito, Uribe acudió en privado al Cementerio Central de Bogotá, donde reposan los restos de Miguel Uribe Turbay. En el lugar, el exmandatario se arrodilló frente a la tumba del senador, tocó el césped con las manos y elevó una oración en silencio. “Sacrificaron el árbol fresco del jardín de la democracia”, se lee en el video.

En esta visita lo acompañaron dirigentes de su partido, entre ellos Gabriel Jaime Vallejo, José Obdulio Gaviria, Alfredo Rangel, José Jaime Uscátegui y Humberto ‘Papo’ Amín. La familia del senador no estuvo presente.

Tras el recorrido en el cementerio, Uribe llegó al parque El Golfito, donde ocurrió el atentado, y allí se ubicó en un atril en el mismo punto donde Miguel Uribe ofreció su último discurso.

El exmandatario al ver la cantidad de simpatizantes saludó a los ciudadanos que se le acercaban. Muchos le manifestaron su respaldo, otros le pidieron fotos y algunos confesaron que rezaban por él. Otros hasta le decían palabras de amor.

La jornada concluyó con un mensaje simbólico: la promesa de que la memoria de Miguel Uribe será un faro para continuar defendiendo la democracia y la seguridad en Colombia.

