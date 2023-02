La propuesta de Gustavo Petro en la reforma a la salud de “llevar médicos y médicas a cada hogar” ya se ha ensayado en Colombia. Petro la aplicó en Bogotá y creó 1.000 equipos de ocho personas.

(Lea también: “Que sus leyes no sean tan radicales como su discurso”: Uribe le echó vainazo a Petro)

El programa valía 1.000 millones diarios, lo cual no es malo si de verdad sirviera. En ese caso solo dos de los ocho de cada equipo eran profesionales de la salud, los demás no tenían formación especial y no hubo una sola medición para conocer su impacto. Ya hay quienes hacen cuentas: 20.000 equipos, que es lo que propone Petro, por 8 en cada equipo, serían 160.000 nuevos puestos… en pleno año electoral.

Visita con sorpresa del Contralor

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, visitará este martes Hidroituango por primera vez en su gestión, y allí convocó a rueda de prensa.

Existe gran expectativa de que abra una nueva investigación, ya no por casos del pasado si no por lo relacionado con el manejo de las pólizas.

Como se recordará, el gobernador Aníbal Gaviria y diputados pidieron a la Contraloría investigar por qué EPM aceptó el pago de $ 4 billones de las pólizas si la cobertura era de $ 15 billones. En este caso, la investigación involucraría al actual gerente de EPM y al presidente de la junta directiva, que es el alcalde Daniel Quintero.

¿Presentadora y en campaña a la gobernación?

A la comunicadora María del Pilar Rodríguez le ha ido muy bien como presentadora en Teleantioquia Noticias, tanto que seguirá en el cargo. Sin embargo, resultó sorpresivo el rol protagónico que tuvo en el lanzamiento de la campaña a la Gobernación de su esposo, el exsenador liberal Julián Bedoya. Ella no solo ofició de anfitriona y firmó la invitación al almuerzo del Día del Periodista, que acabó siendo un acto de campaña, sino que además se echó su discurso. ¿A esto se le podría llamar doble militancia?

(Vea también: Se acaba dolor de cabeza para clientes de bancos en Colombia: así podrán pasar plata pronto)

Una reunión sin Uribe

Gran extrañeza y desazón causó en los militantes del Centro Democrático el anuncio de la ausencia del expresidente Álvaro Uribe en la reunión que se realizó este lunes en Subachoque, Cundinamarca. De Buena Fuente se enteró que los integrantes del partido en esa región se reunirán para dialogar sobre la posición que tomarán frente a las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro, quien convocó a las calles para que aprueben sus reformas.

Miranda y Díaz, lejos del orden verde

De Buena Fuente se enteró de que los plumas blancas de la Alianza Verde se reunieron tres días en Cartagena para conversar sobre las posturas a tomar como bancada en la nuevas sesiones del Congreso, acordaron que Angélica Lozano sería la próxima presidenta del Senado. Hubo dos ausencias: Katherine Miranda, incapacitada por una cirugía, y el senador Fabián Díaz Plata, vicepresidente del a comisión VII donde se va a discutir la reforma a la salud. ¿Será que están más cerca del Pacto Histórico?

Encuentro de afán con periodistas

Los últimos días no han sido buenos en la relación entre el Gobierno Nacional y la prensa, hasta la Flip salió a denunciar el fuerte tono con que el Presidente ataca a medios en sus redes sociales. Sin embargo, Petro aceptó sentarse a dialogar con varios periodistas. A las 11 de la noche del pasado martes puso una cita a los medios para el día siguien a las 4 de la tarde. El tardío anuncio no permitió que algunos colegas asistieran al encuentro.

Lee También

Y siguen las polémicas por las cifras del petróleo

El presidente Gustavo Petro ha seguido dando la pelea por las cifras del petróleo. Esta semana le respondió al exministro Mauricio Cárdenas que publicó un gráfico en el que se ve cómo la demanda de petróleo aumentará de aquí al 2040. Petro le dijo que esas cifras eran de una petrolera, que mejor buscara las de la Agencia Internacional de Energía. Lo que no cuenta Petro es que las de la AIE muestran es que la demanda de petróleo seguirá aumentando en el mundo. El escenario que Petro plantea de caída de la demanda es una suposición que hace la EIA en el caso hipotético de que los países decidan limitar de manera voluntaria su consumo de petróleo.