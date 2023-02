La publicación indica que el escrito es “la carta de renuncia” de Macías al partido de Álvaro Uribe y que la razón principal, en palabras de la revista, es porque “él se considera un perseguido en el uribismo”.

(Lea también: Denuncias por acoso en famosa universidad de Bogotá: “Que fuera su novio por privilegios”)

Adicionalmente, el confidencial afirma que el excongresista de la famosa ‘jugadita’ denunció “maltrato” por parte de otros integrantes de la colectividad (cuyos nombres no fueron revelados) y no descartó que esto pueda ser por su “cercanía con Iván Duque”.

“Con sorpresa y dolor he padecido la animadversión y hasta el maltrato de un sector institucional del partido, no sé, me pregunto yo, si por mi cercanía con el [ex]presidente Duque”, es parte de lo que escribió Macías en su carta, según el confidencial, que agrega que al respecto el exsenador también ha dado una versión en privado.

Esa declaración privada, y cuya frase es: “No me salí, me sacaron”, además está ligada a que no lo invitaron a un evento del CD en Huila, su tierra, puntualizó la citada fuente.

Lee También

Hasta el momento se desconoce si Álvaro Uribe le ha dado alguna respuesta a Macías, que sí sigue pendiente de lo que hace el expresidente. Es más, reaccionó a la reunión que el exmandatario tuvo con Gustavo Petro, actual Jefe de Estado, y le dedicó un trino.

Mientras Uribe se mostró satisfecho luego de la reunión con Petro, el exsenador que renunció al Centro Democrático calificó el tema con una sola palabra, aparentemente de descontento, pues ha sido muy crítico del presidente actual . “Increíble”, trinó.

Esta y otras publicaciones recientes en redes sociales demostrarían que su salida del CD también podría estar relacionada con decisiones del partido con las que no estaría de acuerdo.