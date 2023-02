Una serie de testimonios que señalan al docente Edwin Murillo Amaris como un hombre que intimida a sus estudiantes se conocieron en las últimas horas.

Aunque el profesor fue desvinculado de la reconocida institución educativa en 2016 por denuncias relacionadas con acoso, al parecer no hubo consecuencias mayores para el pedagogo.

Tres jóvenes que hicieron parte de la Facultad de Ciencias Políticas de la mencionada universidad contaron en Semana sus casos y dejaron al descubierto el extraño comportamiento que tenía Murillo Amaris con algunos de sus alumnos.

El primer testimonio recogido por la revista aseguró que el profesor le había propuesto acostarse con él como pago de un intercambio al que había ido en Estados Unidos. Incluso, contó que en Cartagena vivió un duro episodio con él.

“Empezó a escribirme por WhatsApp, a decirme que era divino. Mandaba videos de hombres, que para que me acostumbrara. No entendía. Logré un trabajo con la facultad y en un viaje a Cartagena, borracho, perdí el conocimiento. Cuando desperté, iba en un taxi y él me estaba acariciando la cabeza, casi me boto del carro ahí en la plaza de armas”, le dijo al mismo medio.