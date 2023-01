El hermano del presidente indicó que personas inescrupulosas están negociando con varios ‘narcos’ para buscar meterse en la paz total del Gobierno Nacional.

Juan Fernando Petro agregó que tenía conocimiento de algunos rumores al respecto. Al parecer, algunos abogados están cobrando 800 millones de pesos por una supuesta mediación del hermano del presidente.

Esto dijo la Fiscalía:

#LOÚLTIMO | Fiscalía anuncia apertura de investigación por una supuesta red de abogados que pretende “colar” a narcotraficantes en el proyecto de paz total para hacerlos pasar como gestores de paz. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/HBrMuCMpQU — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 30, 2023

“Había un rumor y un interés de extraditables que querían arreglar su situación, pero yo siempre dejé claro que eso no se podía negociar, que solo se podía hablar con el alto comisionado”, dijo el hermano del presidente a Semana.

Manifestó que nunca se ha reunido con presos para mantener esas supuestas negociaciones en las que presuntamente se colaba gente en el proceso de paz total.

(Vea también: “Están usando mi nombre”: hermano de Petro se defendió y negó el ‘pacto de La Picota’).

Lee También

“Nunca me he reunido con extraditables, no tengo autoridad para hacer negociaciones, menos por debajo de cuerda, eso nunca se ha hecho”, señaló el hermano del mandatario.

Ante la gravedad de lo expresado, el fiscal Francisco Barbosa informó este lunes 30 de enero que se abrirá una investigación formal para ahondar en este caso.

Barbosa añadió que Juan Fernando Petro y el alto comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda, serán llamados para desarrollar las denuncias hechas a través de medios de comunicación.