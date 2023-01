El hermano de Gustavo Petro, recordado por reunirse con ‘peces gordos’ en varias cárceles del país durante la más reciente campaña presidencial para hablar de “perdón social”, fue salpicado en un informe de Semana que lo relaciona con aparentes cobros para incluir a mafiosos en el proceso de paz total.

La publicación señaló que narcotraficantes estarían ofreciendo un millón de dólares para que los incluyan en el proceso y así evitar ser extraditados y extensas condenas.

“En las denuncias que hicieron varios abogados a este medio fue mencionado con cierta regularidad y temor el nombre de Juan Fernando Petro, hermano del presidente”, apuntó la revista.

En consecuencia, Gustavo Petro aclaró desde su cuenta de Twitter que nadie distinto al alto comisionado puede negociar con la paz, ni siquiera su propio hermano.

“Ni militantes, ni abogados, ni funcionarios, ni familiares míos en cualquier nivel están facultados para negociar la paz”, tuiteó.

Fue así como el propio Juan Fernando Petro se defendió asegurando en Blu Radio que lo que estaba sucediendo no tenía que ver con él y que su nombre estaba siendo utilizado para esos fines sin autorización.

Juan Fernando Petro dijo en principio que tenía cierto conocimiento de lo que estaba pasando: “Había un rumor y un interés de extraditables que querían arreglar su situación, pero yo siempre dejé claro que eso no se podía negociar, que solo se podía hablar con el alto comisionado”.

Y aclaró que no accedió a encuentros con capos de la droga: “Nunca me he reunido con extraditables, no tengo autoridad para hacer negociaciones, menos por debajo de cuerda, eso nunca se ha hecho”.

Acto seguido, lanzó el señalamiento sobre supuestos intermediarios que “están negociando con la paz” y “usando” su nombre para tal fin:

“Me he enterado de personas que utilizan mi nombre para hacer negociaciones y además de eso supe que pagan plata para sacar citas conmigo, desde 20 hasta 800 millones. Por eso me retiré, nunca me metí en eso”.

Y cerró indicando que por ese motivo se hizo “a un lado de toda la agenda de paz” y reiteró que no firmó pactos en las cárceles: “Solo era un trabajo de escucha de derechos humanos”.

Acá, algunas de las declaraciones destacadas por Blu: