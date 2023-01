En las últimas horas el presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de la viceministra de Minas, Belizza Ruiz, prácticamente 20 días después de que se la solicitara la ministra Irene Vélez. La relación entre las dos funcionarias resultó tormentosa y se agudizó aún más después de que se revelara que Vélez habría inflado el informe sobre hidrocarburos en el que ella y el presidente sustentan su tesis de que Colombia tiene reservas de gas hasta el año 2042.

La situación escaló la semana pasada, cuando Caracol Radio informó, además, que varios de los funcionarios que aparecen firmado el documento ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa’ no habían autorizado su mención en los créditos, y la misma exviceministra Ruiz aseguró que no lo conoció hasta que fue publicado.

Por el escándalo, Vélez tuvo que salirle a aclarar a la opinión pública lo que había pasado. En realidad, con gambetas, habló de temas que no había planteado la emisora, como que no había falsificación de nombres.

“Es que aquí no se le ha mentido a nadie, y es que no deberíamos estar propagando la idea de que aquí hay formas falsas, de que aquí hay datos falsos, porque eso genera mucha incertidumbre, mucha inseguridad; mucha idea de que aquí hay un caos, y realmente el caos se está generando por fuera”, dijo la ministra Irene Vélez en la rueda de prensa. “Eso no le conviene al país, no le conviene a este Gobierno. Nosotros aquí estamos actuando con mucha transparencia, con mucha ética profesional, con mucha certeza técnica”.

Sin embargo, esa “transparencia”, “ética profesional” y “certeza técnica” de la que habla Vélez volvió a ser puesta en entredicho por la exviceministra Ruiz, que este lunes volvió a hablar en medios.

En Noticias Caracol, por ejemplo, mostró un chat del funcionario que estuvo encargado de hidrocarburos con la ministra, en el que él le dice que el documento tiene información de reservas por campo y operadora. “Esta información es confidencial, por lo cual no podemos publicarlo así”, le advirtió. “Tú me indicas qué debemos hacer. Mi sugerencia ministra es que por lo menos no publiquemos reservas porque nos metemos en un problema”.

“La ministra dice que es como ella plantea en el documento”, dijo Ruiz. “Y pues no. Ya le habían dicho que no metiera el tema de las reservas porque estaba mal formulado en el documento”.

En este punto, en Noticias Caracol le hicieron una pregunta crítica: “¿Entonces la ministra le mintió al país?”, y Ruiz respondió sin dudar: “Sí, claro; mintió. Ella trata de decir que la cifra es correcta. Lo que no es correcto es la sumatoria que se hace, la metodología que aplica para presentar una sumatoria de reservas con contingentes, con prospectiva”.

Fallas técnicas en juntas directivas de electrificadoras

Además, en Caracol Radio, Ruiz se refirió a la manera como la ministra Vélez ubicó a una misma persona en dos juntas directivas de dos empresas electrificadoras que compiten entre sí, algo que es antitécnico, por lo menos.

“A mí me dicen que el que se va a encargar es un asesor. Curiosamente el asesor no dura mucho y le renuncia. Después [la ministra] me dice: ‘Búscate un asesor para el tema de electrificadoras’. Busqué un asesor, un profesional excelente, y no duró ni un mes, precisamente por el manejo que la ministra le estaba dando a las electrificadoras”, dijo Ruiz en la emisora.

De acuerdo con Ruiz, ese funcionario le dijo: “Yo esto no lo voy a aceptar. A mí no me van a utilizar para legitimar unas prácticas que son incorrectas”. Y aclaró que esas prácticas son tomar decisiones sin tener en cuenta el marco jurídico.

“El tema medular allí era la elección de los miembros del Ministerio de Minas y Energía en las juntas directivas de las electrificadoras. Esas juntas directivas tienen diferentes miembros, pero hay un componente (uno o dos) de miembros del Ministerio de Hacienda, porque esa cartera es la dueña de las empresas estatales”, explicó Ruiz en la emisora.

También recordó que el Ministerio de Hacienda le ha pedido tradicionalmente de manera verbal al Ministerio de Minas participación en las juntas, porque es el apoyo técnico. Lo que sucedió es que se empezó a hacer la lista de las personas que iban a estar en las juntas.

“Yo empiezo por otro lado a investigar cómo es el tema de las electrificadoras, qué hace la junta, quién elige al gerente. Me parece bien importante que la elección de los miembros de la junta se haga de la forma correcta, técnicamente para que podamos mejorar financiara y técnicamente las compañías, que, por cierto, tienen unos indicadores técnicos muy malos y financieramente están casi que en saldo en rojo”, añadió Ruiz en su relato.

“Lo que sucede es que empiezo a indagar sobre el tema y me doy cuenta que la ministra solamente hasta ese momento había hecho la solicitud de un miembro a dos juntas directivas de una misma actividad”, dijo Ruiz. “Era una empresa de generación de energía hidroeléctrica y una empresa de generación termoeléctrica que se disputan en el mercado eléctrico. ¡Cómo va a mandar a una persona a dos empresas que se están disputando el mercado eléctrico!”.

“Para eso hay que tener el conocimiento técnico. Ella no sabía, no conoce cómo funciona el mercado eléctrico, y no tiene por qué saberlo”, concedió la exviceministra, y dio otro dato sorprendente: la persona que propuso la ministra es del Gobierno que no hace parte del Ministerio de Minas ni del de Hacienda.