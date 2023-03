Nicolás Petro, hijo Gustavo Petro, alista su defensa jurídica para enfrentar el proceso disciplinario en la Procuraduría y el de corte judicial en la Fiscalía. El hijo mayor del presidente, mientras tanto, negó cualquier relación con dineros oscuros y con sobornar a narcos.

“Aclaro que ni antes, ni durante, ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a ‘Paz Total’. No me he reunido, ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable”, señaló el diputado por el Atlántico.

En la mañana de este jueves el propio presidente firmó un comunicado en el que pedía a la Fiscalía la apertura de una investigación en contra de su hijo Nicolás y su hermano Juan Fernando Petro. ¿La razón? Hasta la casa de Nariño llegaron rumores de que ellos estarían cobrando a presos sumas millonarias a cambio de subirlos en el bus de la “paz total”.

EL COLOMBIANO conoció que los abogados corruptos de esa red cobran hasta 500 millones de pesos a los presos que quieran convertirse en miembros del grupo que entraría a un eventual sometimiento a la justicia.

“Es un desacierto de presidencia vincularme a un tema tan grave vinculado con corrupción por parte de organizaciones criminales que buscan entorpecer la Paz total. Yo no tengo nada que ver en eso”, escribió Nicolás Petro cuando se enteró del comunicado de su padre.

Al escándalo de la paz total, Nicolás tendrá que soportar también las acusaciones de su exesposa Day Vásquez. La mujer señaló que el político recibió dineros de Samuel Lopesierra, alias El Hombre Marlboro y Alfonso Hilsaca, alias el Turco Hilsaca para la campaña de Petro Presidente.

Aunque los hombres implicados ya no tienen deudas con la justicia, la exesposa señaló que el dinero no fue desembolsado a la campaña y que Nicolás se la quedó para invertir en una casa de Barranquilla que está avaluada en 1.600 millones de pesos.

“Me vinculam con el señor ‘Santa López Sierra’ y el ‘Turco Hilsaca’, personas a las que no conozco, con los cuales no he tenido tratos, ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa, ni indirectamente”, explicó Nicolás Petro.

El diputado del Atlántico insistió en su inocencia y señaló que tomaría las acciones legales “necesarias” para demostrarlas. Añadió que las acusaciones en su contra son ataques políticos que buscan destruir su carrera y su persona.