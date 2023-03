Se siguen conociendo detalles que involucran al hijo mayor del mandatario en un escándalo político. Una de las más recientes informaciones está relacionada con algunos encuentros que él sostenía con ciertos políticos con el fin de buscar una serie de beneficios.

Así lo dio a conocer la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, quien en las últimas horas reveló que él recibió dineros de un exnarcotraficante para apoyar la campaña presidencial de su padre.

En una conversación de WhatsApp que tuvo la expareja, compartida por Semana, quedó al descubierto el interés que tenía Petro Burgos en reunirse con políticos del Gobierno para encontrar algún tipo de ayuda, en especial contratos.

Por qué se mencionó a Alfonso Prada, ministro del Interior

En los chats que hizo públicos la exmujer del hijo mayor del mandatario se habla de unos puestos de trabajo, a los que hacen referencia como “cupos”, en diferentes entidades del Gobierno.

Precisamente, el ministro del Interior y también portavoz del Gobierno Nacional, Alfonso Prada, es uno de los políticos con los que el hijo de Petro se reunió. Así quedó registrado en un chat del 27 de noviembre del año pasado, en el que Nicolás Petro se lo confirmó a su exesposa.

“¿Tienes a algún abogado que quieras ayudar? Eso sí, se tendría que venir para acá. Prada me dio unos cupos. Me dio 10 cupos”, fue uno de los mensajes que envió Nicolás Petro, según lo informado por la revista.

De acuerdo con lo leído en la conversación, Petro Burgos aseguró que 3 de esos cupos los iba a dar para Ciénaga (Magdalena), otro lo usaría para ayudar a su mamá (Katia Burgos), otro se lo daría a su esposa en ese momento y los 5 restantes serían para “tema político de Barranquilla”.

En el chat, Nicolás Petro le pide a Vásquez que le confirme lo más pronto posible qué persona podía recomendar para no dejar perder ningún cupo que le había dado Prada —criticado recientemente por participar en un evento político del partido de Roy Barreras—.

—Es que no sé quién. No se me viene nadie a la mente. La única es Laura— escribió Vásquez.

—Amor, al que sea. No importa, para no perder el espacio. Ya Máximo [Noriega] me va a enviar 5, tengo 3 de Ciénaga, el de mi mamá que es el marido de mi prima Sibila, y el tuyo que sería Laura— le contestó Petro.

Lo que llama la atención es que Petro no sabía para qué cargos podrían ser dichos “cupos”, así se lo comentó a Vásquez.

“Necesito la hoja de vida […]. Tú decides, amor. Entre el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo. ¿Qué los van a poner hacer? No sé”, comentó el hijo del presidente en el chat.