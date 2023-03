Luego de que el presidente Gustavo Petro le pidiera a la Fiscalía que investigara a su hermano y a su hijo Nicolás, el joven diputado por el departamento del Atlántico se pronunció de manera oficial a través de un comunicado sobre dicha solicitud.

(Vea: Petro ordena “detener violencia” en Caquetá; María F. Cabal lanza pulla por demora)

Cabe recordar que el mandatario de los colombianos a través de un boletín informativo, aseguró que sería fiel a sus ideales desde que asumió el cargo en agosto de 2022 y no permitirá que desde su Gobierno se otorguen beneficios a criminales a cambio de sobornos.

Además, reiteró que el único funcionario de su gabinete presidencial que cuenta con el aval para tratar temas relacionados con diálogos con organizaciones el margen de la ley es el Alto Comisionado para la paz, Danilo Rueda.

Estas dos premisas las apuntó, luego de que se rumoraran presuntos hechos de corrupción en el marco de la búsqueda de la llamada ‘paz total’, por parte de su hermano Juan Fernando Petro y de su hijo Nicolás.

Vale recalcar que el presidente confía en que sus dos familiares saldrán airosos y lograrán demostrar su inocencia, aunque afirmó que respetará cualquier decisión tomada por la justicia colombiana.

Por medio de un boletín dirigido a la “opinión pública y medios de comunicación” el joven que tendría a su nueva novia embarazada reiteró la solicitud hecha por su padre al fiscal Francisco Barbosa de investigarlo por estos presuntos hechos.

Además, asegura que nunca se ha reunido con líderes o cabecillas de bandas criminales u organizaciones al margen de la ley.

“Asimismo, solicito al fiscal general la mayor celeridad posible en este tema, pues aclaro que ni antes, ni durante, ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a ‘paz total’. No me he reunido, ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable”, subrayó.