Íngrid Betancourt, que entró a la contienda electoral de 2022 como directora del Partido Verde Oxígeno y después se unió a la Coalición Centro Esperanza, reaccionó en Blu Radio a los audios filtrados del exembajador de Venezuela.

En primer lugar, dijo que le parecía válido que en el país se esté comparando la situación con el proceso 8.000 —como se le conoció al proceso judicial que, en la década del 90, enlodó la presidencia de Ernesto Samper porque su campaña fue financiada por el narcotráfico—. Para ella, esto está comenzando igual: “Son audios que se van revelando. Antiguos asociados descontentos porque los maltratan y que van a terminar hablando”.

Y es que las grabaciones que se conocieron de Armando Benedetti y sus referencias hacia posibles irregularidades sobre cómo consiguieron dinero y votos para la campaña presidencial de Gustavo Petro parecen estar reviviendo el oscuro episodio del pasado en Colombia.

En la emisora, Betancourt tituló al escándalo ‘proceso 15.000’ (por los 15.000 millones de pesos que Benedetti dijo haber conseguido y que Petro negó, pero sobre lo que tendrá que darle respuestas al CNE), y cree que aunque el fiscal lo va a investigar, “el panorama para Colombia es muy incierto”.

¿Fraude en las elecciones de 2022?

En su diálogo con el medio, la excandidata presidencial fue más allá y recordó como se dieron las cosas en la última etapa en la que los colombianos eligieron presidente.

“Hay que decir que los colombianos siempre terminamos teniendo que escoger un mal menor. En la segunda vuelta fue nuestra sorpresa cuando comenzamos a ver que a quien habíamos apoyado y quien habíamos creído que era la persona para enfrentar a Gustavo Petro se iba desinflando y no entendimos lo que estaba sucediendo. Con unas declaraciones que no comprendimos, con una ausencia de Colombia que tampoco compartimos y pasamos de una segunda vuelta que Gustavo Petro iba perdiendo, porque las cifras eran 58 % a favor de Rodolfo Hernández y 42 % a favor de Petro, a que ganara Petro”.

Cabe recordar que en la segunda vuelta Betancourt decidió darle su apoyo a Rodolfo Hernández, a quien veía muy fuerte y por eso cree que el resultado demuestra que hubo algo irregular:

“Todo este escándalo pone de presente a pensar cómo se logró esa victoria. Sabemos que llegaron recursos ‘non sanctos’, pero no tenemos los elementos probatorios para hacerlo, pero sí la matemática pura de que de dónde a acá sacan más de 3 millones de votos donde no había más votantes en Colombia; es decir, nosotros sí pensamos que hubo fraude y lo estamos pagando con vidas humanas”.

Íngrid Betancourt responde sobre adicción de Gustavo Petro, que insinuó Benedetti

Claudia Palacios, integrante de la cadena radial, recordó en la entrevista que este lunes Benedetti dio una entrevista en la que “da a entender que el presidente tiene problemas de adicción”.

Ante eso, la periodista le dice a Betancourt: “Si bien eso no es un delito [la adicción], si quisiera que como usted en el pasado dijo que él tenía problemas de depresión nos diga si eso que usted conoció tenía que ver con problemas de adicciones“. La entrevistada contestó:

“Yo lo que dije fue lo que vi. Vi a un Gustavo Petro de 30 años, era un hombre joven que estaba con otra pareja, en otra vida, con dos niños muy pequeñitos y él estaba pasando por un momento, que yo consideré, que era de una persona que tenía problemas de sentirse que no estaba en el lugar apropiado y que eso lo estaba manejando de una manera que lo afectaba en su salud. Pero yo no puedo decir si Gustavo Petro tiene adicciones, eso ya lo dijo Armando Benedetti, que en este momento de la vida de Petro lo conoce mucho más que yo. Yo hace muchos años he hablado muy poco con él“.

La excandidata también respondió sobre un video de hace un año, pero que se volvió a viralizar en las últimas horas en el que le explicó a Petro que había decidido no apoyarlo para la segunda vuelta presidencial porque le había vendido al alma al diablo.

Ella contestó que sí se refería a Armando Benedetti, pero también a políticos como Roy Barreras y detalló su opinión sobre ellos:

“Benedetti era —y sigue siendo pero hoy a otro nivel— el típico político tradicional que había logrado un gran poder haciendo todo lo que no se debe hacer en la política: acuerdos con cualquier persona, recibiendo plata incluso de aquellos que están por fuera de la ley. Sin ninguna barrera moral con tal de mantenerse y llegar al poder. Él con Roy Barreras hacen parte de una misma manera de hacer política donde no vale la lealtad y son persona que no tienen ideología, o mejor dicho sí, solo tienen la ideología de la corrupción y de todo vale con tal de mantenerse con una cuota de poder. Vimos a Roy pasar de ser un furibundo uribista a pasar de defensor de Santo y terminar de jefe de debate de Petro”.

Los recientes hechos le dan toda la razón a Betancourt sobre sus pensamientos hacia ellos, pues Benedetti, desde adentro del Gobierno, terminó metiendo a Petro en la peor de la crisis en menos de un año de mandato y frenando los pilares de todo su trabajo.