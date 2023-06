El ministro de Relaciones Exteriores dijo a los periodistas algunas palabras que no dejaron bien parado a Armando Benedetti; sin embargo, en sus declaraciones no habló de por qué eso no fue un impedimento antes para delegarle un cargo diplomático en el Gobierno.

Canciller pone en duda palabras de Armando Benedetti

Álvaro Leyva Durán, que ocupa el cargo desde el comienzo del mandato de Gustavo Petro, habló sobre los audios filtrados de Benedetti y arremetió contra él.

Leyva, que conoció anticipadamente la designación para enviarlo a Venezuela, ahora criticó a Benedetti y les quiso restar toda credibilidad a las palabras que se conocieron de él; además, se lo atribuyó a un problema de drogas:

“Me parece muy gracioso. En medio de todo este movimiento de noticias, ¿a Benedetti cómo se le puede creer? El mismo dice: ‘Yo soy un drogadicto’. Pónganse a pensar, ¿a ustedes [los periodistas] les parece que esa puede ser una buena fuente?”.

En las grabaciones ocultas que le hicieron al exembajador, presumiblemente Laura Sarabia, pues era ella con quien estaba hablando, salieron a la luz todo tipo de amenazas, insultos y referencias a actos fuera de la ley.

Todo eso fue lo que quiso desacreditar el canciller y, por ello, añadió en su declaración ante los medios que aceleraron la salida de Benedetti del Gobierno Nacional, pues en realidad estaba prevista para finales de este mes:

“Por eso salimos a las velocidades, pusimos el acelerador a fondo y en 3 horas se cambió. Es más, la renuncia de él era a partir del 23 y yo me puse a pensar: ‘Virgen santísima, quedan varios días, lo mejor es aceptarla inmediatamente’. Y así se procedió”.

La declaración de Leyva provocó varias reacciones, pero entre las destacadas está la de la venezolana Idania Chirinos, conocedora de la política colombiana y directora de contenidos de NTN24. La periodista reprochó por qué, pese a ese defecto, se le permitió a Benedetti tener tanta importancia en el entorno de Petro, incluso desde la campaña:

Y si es “drogadicto” Benedetti, como dice el Sr Canciller de Colombia, cómo fue que le nombraron Embajador en Venezuela? Es más, cómo fue que le nombraron jefe de campaña de Gustavo Petro? O es que los “defectos” se los están descubriendo ahora?! https://t.co/61f4Y27Zpn — Idania Chirinos (@IdaniaChirinos) June 5, 2023

Ante la afirmación del canciller y otras similares, Benedetti dijo que intentan desprestigiarlo y descalificar otras cosas que, advirtió, puede decir en un futuro.