La salud del presidente de Colombia se volvió un tema de todos los días por tantas especulaciones sobre las causas por las que Gustavo Petro falta a tantos compromisos.

Íngrid Betancourt fue una de las primeras en sembrar dudas desde la campaña presidencial en 2022, y a partir de ahí se han tejido diversas teorías entre adicciones y enfermedades; sin embargo, poco se conoce sobre la verdad de la situación del mandatario.

Este domingo, el jefe de Estado habló un poco más a fondo en una entrevista en Cambio y, en primer lugar, dijo que las declaraciones de la excandidata son un “chisme”.

Además, le atribuyó a otras razones sus fallas:

“No, no es nada grave y no es lo mismo siempre. Al principio era inexperiencia con mi equipo, porque cuando extraños te hacen tu agenda y no es uno…”.

Y dijo que el tema de la agenda viene ocurriéndole hace un tiempo y dejó la sensación que no se está entendiendo con el equipo que trabaja: “Por ejemplo, en las giras internacionales los equipos empiezan a organizar como si uno no durmiera. A exprimir al máximo esas oportunidades que no se repiten. Entonces al principio eran sábados, domingos y hay un momento en que uno dice no más”.

Sobre eso, dijo, le da mucha importancia a es descanso: “Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores”.

(Vea también: Laura Sarabia volvería a su cargo: Petro la necesita, confía en ella para apagar incendios)

¿Qué pasa con la salud de Gustavo Petro? El presidente responde

Pero ante la insistencia de los periodistas para lograr una respuesta porque “un tema como la salud del presidente no es esencialmente de su vida privada, sino es un tema de interés público”, Petro se remitió a un episodio del pasado para intentar explicarse:

“Hace unos años cuando se me hizo el diagnóstico en la boca del estómago yo lo dije, yo era congresista y lo dije. Me pareció que había que decirlo porque además me asusté. En ese entonces yo estaba en Cuba y ellos decidieron examinarme y vieron un carcinoma. Lo dije públicamente y eso fue un error monumental, porque en la prensa me empezaron a señalar de mentiroso. ¿Yo para qué voy a decir mentiras de una cosa de esas? Pero era la narrativa, yo le llamo el relato periodístico”.

Lee También

Petro se refiere a cuando se difundió que en Cuba le habían dicho que podía tener cáncer, pero cuando volvió a Colombia el diagnóstico cambió:

“Yo regresé al país a hacerme un examen para tener una segunda opinión y entonces apareció una cosa, que yo no quise hacer escándalo, pero mi médico habla por teléfono diciendo: ‘¿Y este señor qué querrá? ¿que nosotros digamos que tiene cáncer?’, una cosa desobligante conmigo. Yo solamente fui a mirarme a ver qué tenía, cualquier cosa que me hubieran dicho la creía”.

(Vea también: ¿Cómo siguió Gustavo Petro del cáncer que dijo padecer hace un tiempo?)

En ese punto, se mostró molesto con que una conversación de su médico se hiciera pública y más si hablaba en ese tono sobre él; por eso, criticó también a los periodistas:

“Es una ruptura de la ley y eso sale en la prensa. O sea, ¿Cómo diablos?¿Alguien grabó la conversación? No entendí mucho, pero todo eso era un mismo episodio y yo simplemente era un paciente que quería saber si tenía cáncer o no. Toda esa experiencia me disgustó porque era como si yo mintiera sobre mi estado de salud ¿Por qué tengo que estar vigilado?”.

Luego de eso, dijo que a otros presidentes no les pasó lo mismo y que siente que lo vigilan y “de una manera diferente” por ser “de izquierda”, y agregó:

“Nosotros siempre tenemos unidades del Estado cuidándonos, por protocolo presidencial. ¿Cómo llega ese video a manos de una periodista? Que no es nada malo, digamos. Pero saben que eso va a ocasionar unos comentarios y un estilo incluso de imagen que quieren reproducir. ¿Cómo llega? Estamos vigilados. Esa es la verdad”.

Por último, en medio de un fragmento de la conversación sobre su hijo Nicolás Petro, mostró que a veces encuentra la forma de pasar desapercibido o desaparecer como pasó en Brasil por 24 horas y en Francia.

(Vea también: Gustavo Petro tomó decisión contra su hijo; ya sabía que escándalo le haría “mucho daño”)

Esta fue la conversación con Cambio:

– Petro: […] Lo visité a [Nicolás], obviamente, como papá. También fui vigilado en el tema. (risas).

– Cambio: Para el presidente es difícil esconderse…

– Petro: Sí, bueno, no, yo también puedo hacerlo…

– Cambio: Usted tiene experiencia…

– Petro: Toda una vida dedicada a eso (risas)…

– Cambio: A ser clandestino.

– Petro: Sí.