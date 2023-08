Bogotá, Medellín y Cali son algunas de las ciudades principales en las que invitaron a las personas a salir y también en ciudades intermedias como Pasto y Villavicencio.

La representante Pedraza indicó: “Es una movilización en la que llamamos al pueblo colombiano, en general, a rechazar el incremento del precio de la gasolina y a lograr que no se toque el precio del ACPM. Que se revise la fórmula de cálculo del precio de la gasolina, pues nos reafirmamos con más fuerza que antes en nuestra convocatoria para este lunes a las 10:00 de la mañana.

En su perfil de Twitter, la congresista agregó: “La verdad es que en 6 días vuelve a subir el galón de gasolina para todo el pueblo y en unos meses el ACPM. Frenar esto está en nuestras manos”.

Actualmente, el precio es de 13.973 pesos por galón en Bogotá, mientras que en Villavicencio está en 14.073 pesos, y pronto podría superar los 15.000 en algunas regiones del país.

Lee También

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández también está promoviendo la movilización coincidió en el pedido de replantear la fórmula que está fijando los costos de los combustibles.

Esta fue su justificación: “La razón por la que le estamos pidiendo al Gobierno que la revise en una mesa técnica y es que en los últimos 5 años, los colombianos tienen que saber, la importación de la gasolina no ha sido superior al 20 %. Ojo con eso, porque el 80 % de la gasolina que consumieron los colombianos en los últimos 5 años fue refinada aquí en nuestro territorio. Entonces, ¿por qué razón estamos pagando el 100 % de la gasolina a un precio internacional con el dólar elevado?“.

En sus redes sociales difundió los puntos en los que se darán esas concentraciones. En su publicación, convocó a taxistas, particulares, transportadores y motociclistas:

🔴FALTAN 2 DÍAS!

⚠️Invitó a los más de 10 millones de motociclistas

⚠️ A los más de 4 millones de particulares

⚠️ A los miles de taxistas (que siempre han sido engañados)

⚠️ Al gremio del transporte de carga

A movilizarnos este 28 de Agosto, contra el alza en los combustibles! pic.twitter.com/rB66O3HMjj — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) August 26, 2023

Motociclistas y transportadores marchan el 28 de agosto

Recientemente, el presidente Gustavo Petro logró darles alguna tranquilidad a los taxistas, cuando les prometió revisar una tarifa diferencial para ellos y que no se vean tan afectados por los incrementos.

Eso significaría que las tarifas se congelaría para ellos y se podrían ahorrar entre 3.000 o 4.000 pesos.

Justamente, el gremio de motociclistas reaccionó a través de uno de sus voceros, Miguel Forero, que se mostró inconforme porque le beneficio sea solo para un grupo:

“¿Qué pasa con los moteros, con los camioneros, con las personas que de verdad mueven una carga para ir a abastos? Con esa gente no se han sentado a hablar y es una economía que se mueve muy fuerte”.

Y añadió, también sobre los conductores de aplicaciones: “El 80 % de nuestro parque automotor a nivel nacional es trabajador. Los consideran ilegales por las plataformas, pero es gente que mueve una economía en una ciudad. Esta no va a ser una marcha política, es un tema del pueblo porque nos está afectando a todos y lo único que vemos es que han querido dividirla porque por primera vez en la historia de Colombia pudimos hablar todos”.

Finalmente, dijo que no reconoce que los taxistas no tengan el derecho al beneficio, pero que también lo tienen los demás y por eso invitan a “estar sentados todos en la misma mesa y tener los mismos privilegios. Los vehículos se tienen por necesidad en una Colombia que no se puede mover”.