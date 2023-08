El pasado 29 de noviembre, Zuluaga estaba atravesando las puertas del penal para recuperar su libertad y ahora la Fiscalía está intentando esclarecer qué fue lo que pasó.

A ‘Gordo lindo’ le llegó una boleta de libertad porque había cumplido su pena y el problema es que el Inpec la hizo efectiva sin completar el resto del proceso, obligatorio, que se exige en estos casos.

Lo que debió hacer fue verificar en los sistemas y bases de datos de la justicia que no tuviera otras cuentas pendientes por otros delitos o una medida de aseguramiento. Ese proceso se sigue con todos los reclusos, aun cuando un juez haya dado la orden liberarlo, para evitar, justamente, que salga sin haber respondido por todo ante la justicia.

Dicha verificación, dice Semana, no se hizo efectiva, Zuluaga salió y, como era de esperarse, ahora no aparece y la Fiscalía apuntó su mirada hacia los funcionarios del Inpec, que son los que deberán responder por no ejecutar el procedimiento completo como se debía y darse cuenta que tiene un caso vigente por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y, por lo tanto, una medida de aseguramiento.

El ente investigador ha enviado varios correos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que dé explicaciones, pero la respuesta, según la revista, es que deben “navegar su sitio web para encontrar al prófugo”.

Y es que el medio asegura que el mismo Inpec le consultó a la Fiscalía qué hacer con Zuluaga porque su libertad era inminente, y el ente acusador contestó claramente que no podía salir, mientras se resolvía su situación en un juicio; ahora las autoridades lo buscan para recapturarlo, al tiempo que buscan establecer la responsabilidad de los funcionarios del Inpec.

¿Quién es Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordo lindo’?

Zuluaga, que ha enfrentado cargos por narcotráfico, es conocido porque trató de colarse en la lista que los paramilitares pasaron con los nombres de sus integrantes que se desmovilizarían en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

El narco “compró un bloque de las autodefensas” y, luego de pagar 9 años en Estados Unidos, a donde fue extraditado, quiso incluirse en el proceso del entonces gobierno con los paramilitares.