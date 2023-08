Un detalle que había pasado más o menos inadvertido de la entrevista que le dio el presidente Gustavo Petro a la revista Cambio desató este lunes una nueva escalada del choque entre el mandatario y la excandidata presidencial Íngrid Betancourt.

Petro negó lo que dijo Íngrid Betancourt en la pasada campaña presidencial durante un debate. En ese momento, el hoy presidente pretendió asegurar que no tenía ninguna relación con César Gaviria. Para desvirtuarlo, Batancourt le dijo: “Te recuerdo que tú estuviste nombrado por César Gaviria en la embajada de Bélgica. Y yo te vi ahí. Es más, cuando la primera vez que te vi, estabas tirado en el suelo”.

Desde ese momento empezaron a surgir dudas sobre las condiciones en que pudo haber encontrado Betancourt a Petro. El tema lo volvieron a ventilar en Cambio, pero el presidente, además de decir que eso es mentira, hizo un comentario que a muchos les ha parecido fuera de tono si se considera su investidura.

“Ella era novia de [Carlos Alonso] Lucio. Me dañaron una cama”, dijo el mandatario con picardía, a manera de introducción para responder y hacer una afirmación que nada tiene que ver con la vida personal de Betancourt. “Está completamente equivocada. No sé por qué hizo eso [decir que lo encontró inconsciente en Bélgica]”.

“Lo primero es que a nadie le interesa la vida privada mía, pero a todos los colombianos nos interesa la vida pública del presidente”, dijo Betancourt este lunes en Caracol Radio. “Eso es reflexionando sobre su respuesta a una pregunta muy concreta, y es qué pasó en Bélgica cuando yo lo encuentro, como lo he narrado, tirado en el piso, inconsciente, sin posibilidades de hablar con nosotros”.

Después, la excandidata presidencial afirmó en ese medio que “hay quienes dicen que la mejor defensa es el ataque. Entonces, él no da ninguna respuesta, no explica qué fue lo que sucedió, no explica por qué estaba en esa situación. Es muy probable que ni siquiera se acuerde. Pero la reflexión que yo tengo es que creo que eso es algo que es muy normal para Gustavo Petro”.

“No sé cuáles son las circunstancias previas de estar en ese estado. Hay una inestabilidad emocional seguramente, que eso, de hecho, no lo inhabilita para ser presidente”, siguió en su extensa respuesta Betancourt. “Lo que sí sucede es cuando esos comportamientos o esa forma de llevar la vida, esas costumbres, interfieren con la labor de un presidente. Porque estamos hablando de la responsabilidad máxima que tiene un colombiano que es la de definir el presente y el futuro de los colombianos”.

“El se va por la tangente, no da ninguna explicación”, continuó Betancourt, y añadió una crítica a los periodistas que entrevistaron al jefe de Estado. “Pero adicionalmente no hay contrapreguntas. En esto hay otros testimonios, otras personas a las cuales se les puede preguntar para que refieran sobre este asunto. El hecho es que yo no creo que yo sea la única que haya visto a Gustavo Petro en ese estado”.

Preguntan a Betancourt si Petro es adicto a la cocaína

En ese momento, recordó el audio entre la ex jefa de gabinete Laura Sarabia y el exembajador en Venezuela Armando Benedetti: “Quiero recordarles a ustedes el audio secreto que finalmente se hizo público, en el cual ellos dos hablan de esos temas, hablan de la adicción del presidente a la cocaína, y de una manera muy informal, como diciendo: ‘Bueno (dice Benedetti): Si a mí me van a acusar de ser adicto y por eso no puedo ejercer una función pública, pues entonces el presidente no puede ser presidente’”.

En otro aparte de la entrevista, la periodista Vanessa de la Torre le hace una pregunta directa sobre este tema a Betancourt: “¿El presidente es adicto a la cocaína?”.

La respuesta, en apariencia dubitativa, ofrece un dato poco conocido. “Mire… Yo… no lo sé. Lo único que sé es lo mismo que ustedes saben, que se vio con el audio de Benedetti. No sé si ustedes lo hayan visto, pero hay un video que está en las redes en que se ve a Gustavo Petro recibiendo la bienvenida en Yopal de un narcotraficante […]. Y muy curiosamente en ese video, cuando él se mueve del carro para salir, se ve en el piso una lata llena de una sustancia blanca, de un polvo blanco. De ahí, cada uno puede hacer su propio análisis. Por lo menos se puede preguntar: ¿eso qué es?”.

“Y los testimonios están ahí. Cuando Benedetti habla de eso [con Sarabia] no lo está diciendo delante de un juez; lo está diciendo frente a una persona que está muy cercana al presidente. Y en la conversación Laura Sarabia [no] le dice: ‘¡Cómo se te ocurre decir eso! Eso es mentira’. No. Para ellos dos es una hecho claro y evidente que esa adicción existe. Entonces, a mí no me consta, pero tengo la misma información que tiene Colombia”.

Eso sí, Betancourt es enfática: “Yo no lo vi consumir cocaína, y tampoco supe qué haya pasado antes para que se generara esa situación de la cual yo fui testigo. Lo único que puedo hacer es contar lo que yo vi, y obviamente está abierto el campo de la especulación: ¿se tomó unos tragos de más la noche anterior?, ¿tenía una adicción que ya estaba presente en su vida?, ¿tenía de pronto un problema anímico, una depresión?”.

Ya para el cierre de la entrevista con Caracol Radio, Betancourt hizo otra afirmación delicada: “Yo he tenido otras personas que han visto lo mismo, muchas veces cosas más complicadas que esa. Lo mío fue una cosa que no tuvo ninguna consecuencia. Definitivamente hay otros testigos”.

Recordó, de nuevo, el episodio del embajador que entonces estaba en Bruselas, Carlos Arturo Marulanda, al que, según Betancourt, le comentó las condiciones en que había encontrado a Petro. “Se quedó pensando y me dijo: ‘Mira: yo, la verdad, tengo muy malas relaciones con Gustavo Petro. Él no aparece en la oficina, él no viene. Es decir, es un problema. Yo ya he avisado a la Cancillería, yo ya me he quejado porque es un funcionario que no hace presencia’”.

La excandidata asocia todos los episodios a los que se refiere con “el comportamiento del presidente”, que no es de “una vez, sino reiterativamente. Llevamos un año observando al presidente Petro en un comportamiento errático, displicente, muchas veces incómodo a nivel internacional”.

Finalmente, se refirió a lo que dijo Petro en la entrevista con Cambio. “Considero que las palabras del presiente con ese estilo un poquito jocoso de atacar, pero que al mismo tiempo tiene un sabor muy machista. Yo no sé si él ataque a un político hombre. A las mujeres siempre nos atacan por ese lado. Este se supone que es el gobierno del cambio. Posición más machista, imposible”.