La geóloga y profesora de la Universidad Nacional, Andrea del Pilar Fandiño Palacios, falleció tras ser atacada por un enjambre de abejas en zona rural del Tolima.

La docente, egresada de la Universidad Francisco José de Caldas y estudiante de maestría, se encontraba acompañada de dos colegas cuando ocurrió el ataque inesperado.

(Vea también: Hallan muerto a profesor de los Andes dentro de apartamento y en extrañas condiciones).

Según la decana de la Facultad de Ciencias, Gabriela Delgado, Fandiño recibió múltiples picaduras en todo el cuerpo, con más de 200 solo en el rostro, lo que provocó una severa intoxicación por veneno, inflamación extrema y dificultades respiratorias, señaló El Tiempo.

Lee También

Inicialmente fue atendida en un centro asistencial de Ortega, Tolima, con apoyo remoto del decano de Medicina, Fernando Gálvez. La gravedad de su estado exigía un traslado urgente a una Unidad de Cuidados Intensivos.

Sin embargo, durante el trayecto hacia el centro hospitalario, en la mañana del día siguiente, sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció, agregó ese diario.

El Departamento de Geociencias lamentó profundamente su pérdida, destacando su calidad humana, dedicación y pasión por la geología.

La institución resaltó que su legado profesional y personal permanecerá en la memoria de quienes la conocieron, mientras familiares, amigos, colegas y estudiantes enfrentan el duelo por esta trágica y repentina muerte.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.