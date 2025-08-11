Durante sus palabras, Tarazona agradeció a todos los médicos que hicieron lo posible por salvarle la vida a Miguel Uribe Turbay, después del atentado del 7 de junio que lo tuvo dos meses internado en la Fundación Santa Fe.

Y es que, como lo dijo la viuda de Miguel Uribe Turbay, los médicos “lucharon a la altura de Miguel esa batalla que él hubiera querido que dieran […]. Gracias por no desfallecer y estar con Miguel hasta el último minuto”.

En sus declaraciones, Tarazona agradeció a Dios por permitirle acompañar a su esposo en los últimos dos meses en los que luchó por su vida, los que vio como un espacio de preparación para lo peor, que finalmente ocurrió.

“Sin esos dos meses de preparación, hubiera sido imposible enfrentar este momento”, señaló Tarazona, rodeada de los medios de comunicación. La viuda de Uribe Turbay confesó que todo el duro proceso que atravesó le enseñó “el camino del amor”.

María Claudia Tarazona hace llamado de unión después de la muerte de Miguel Uribe

Además de destacar las virtudes de su esposo a nivel personal y familiar, Tarazona subrayó que “para el país se fue un hombre maravilloso, que soñaba con la paz y la unión de Colombia”.

Aludiendo al triste final de su esposo, y la dura historia de su familia, María Claudia Tarazona aseguró que Uribe Turbay soñaba con un país “donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”.

“Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás”, anotó, con la serenidad que le permitió este duro momento.

#AEstaHora | Estas fueron las palabras de María Claudia Tarazona a su entrada al Salón Elíptico del Congreso mientras inician los homenajes a Miguel Uribe.

Finalmente, para honrar a su esposo, pidió unión, paz y amor. “Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel; porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones”.

