En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, un silencio absoluto envolvió a los presentes cuando María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, y Miguel Uribe Londoño, padre del congresista, se dieron un abrazo cargado de dolor y amor.

La escena, profundamente emotiva, marcó un momento de unión en medio de la tristeza que embarga a Colombia tras la confirmación del fallecimiento del senador y precandidato presidencial, víctima de un atentado hace dos meses en un evento político en el barrio Modelia de Bogotá.

El abrazo ocurrió cuando Tarazona llegó al Capitolio, donde Uribe Londoño, quien había arribado más temprano, la esperaba con los brazos abiertos. La imagen de ambos, unidos en el luto, es un símbolo de fortaleza y humanidad en un país que aún procesa la pérdida de una figura clave del Centro Democrático.

Miguel Uribe Londoño, economista, abogado y exsenador del Partido Conservador, es una figura reconocida en la vida pública colombiana. Fue el segundo esposo de la periodista Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay, quien fue asesinada en la década de los 90 tras permanecer secuestrada durante seis meses.

Cámara ardiente de Miguel Uribe en el Capitolio Nacional

Las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes anunciaron que, desde hoy y hasta el miércoles 13 de agosto, se rendirán honores póstumos al senador Miguel Uribe Turbay en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

Durante estos tres días, el Congreso se convertirá en el epicentro de los homenajes a un líder cuya vida fue truncada por la violencia, en un hecho que ha reavivado el clamor por la paz y la reconciliación en Colombia.

El cuerpo de Uribe Turbay será trasladado a la Catedral Primada, que queda a pocos metros de allí, al mediodía del miércoles. Allí recibirá una última misa.

La familia de Miguel Uribe aún no ha confirmado si el cuerpo será sepultado o cremado, pero se sabe que María Carolina Hoyos, la hermana del senador, es quien está al frente de todos estas decisiones.

