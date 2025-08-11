Con el arribo de la esposa de Miguel Uribe Turbay al Congreso, los medios de comunicación buscaron sus declaraciones después de que se confirmó la muerte del precandidato presidencial.

La viuda del senador del Centro Democrático llegó acompañada de sus hijas. Tuvo que hacer respetar su espacio y, ante la premura de los medios, que querían oír sus palabras. Antes de cualquier declaración, puso condiciones mínimas, eso sí, con la paciencia que la ha caracterizado en los últimos dos meses.

“Les voy a pedir un favor. Voy a hablar lo suficientemente claro y duro para que todos puedan oír, pero necesito pedir que me den espacio”, manifestó la viuda de Uribe Turbay.

Dando muestras del agobio que sentía, agregó: “No puedo ni respirar; un paso para atrás”.

De inmediato, los reporteros retrocedieron y se acomodaron, mientras Tarazona insistía: “Necesito un espacio para poder hablar y poder respirar”.

Ya con algo más de aire, les recordó a los periodistas que no está atravesando un momento fácil. Les pidió calma a todos para así poder hablar.

En sus declaraciones, Tarazona agradeció a los médicos que atendieron a Miguel Uribe y recordó el proceso que vivió en los últimos dos meses en los que su esposo luchó por sobrevivir.

