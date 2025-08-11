Se trata del exfutbolista ahora directivo del FPC Eduardo Pimentel, quien, a través de su cuenta de X, lanzó un duro comentario por la muerte de Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado en Bogotá.

El ahora ejecutivo calificó el homicidio del precandidato presidencial como un “crimen de Estado” y mencionó la Gobierno Nacional en su fuerte declaración.

(Vea también: “Hermanito” de Miguel Uribe Turbay lo despide con tierna foto: “Vuela alto”)

“Crimen de Estado. Usted, yo y todo el mundo sabemos que ese tránsfuga fue quien fraguó el asesinato de Miguel. Que desgracia de Gobierno, que dolor de Patria tan malparido”, escribió Pimentel, quien abiertamente ha apoyado al uribismo y la ideología de derecha.

Lee También

CRIMEN DE ESTADO, ud yo y todo el mundo sabemos q ese tránsfuga fue quien fraguó el asesinato de Miguel.

Q DESGRACIA de Gobierno,que dolor de Patria tan malparido. pic.twitter.com/bHmkcpBiDc — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) August 11, 2025

Cámara ardiente por muerte de Miguel Uribe Turbay

El cuerpo de Miguel Uribe salió de la Fundación Santa Fe en la mañana de este lunes bajo un esquema de seguridad muy fuerte. Desde ese mismo momento se supo que al senador le harán un homenaje en la que fue su segunda casa durante los últimos dos años, cuando fue elegido como el senador con más votos.

Según Noticias RCN, el cuerpo de Miguel Uribe llegará al Congreso a las 3 de la tarde de este mismo lunes, sin embargo, primero habrá una misa privada a la que asistirán sus familiares, compañeros de partido y amigos.

Una imagen difundida por la familia y miembros del Centro Democrático, la cámara ardiente comenzará desde este mismo lunes a las 4 de la tarde y será en el Capitolio Nacional, lugar en el que él dio sus más importantes luchas políticas en los últimos años.

Allí estará durante la tarde del lunes. La jornada del martes comenzará desde las 8 de la mañana y finalizará a las 6 de la tarde. Este día, las personas podrán acercarse. Esta es la imagen que han difundido:

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.