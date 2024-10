Por: Gol Caracol

Una nueva polémica se armó en el fútbol profesional colombiano, por cuenta de unas duras declaraciones de Eduardo Pimentel, dueño de Boyacá Chicó, después de que se conociera una resolución del Comité Disciplinario de la Liga en la que se le dieron los tres puntos a los ‘ajedrezados’ en el partido de ida de los cuartos de final frente al Medellín, que no llegó a Tunja el pasado 21 de octubre de 2024 y el duelo se tuvo que aplazar para el día siguiente. Ahí, el equipo antioqueño ganó 4-1.

Pimentel estalla contra Dimayor y Fernando Jaramillo

Más allá del fallo a su favor, el reconocido hombre del balompié nacional estalló en una entrevista de hace pocos minutos con ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio.

“Ese es un éxito de mi hijo (Nicolás Pimentel), quien es el presidente del club. Y en eso creo que no hay respeto por nada, es una dictadura, se pasan los reglamentos por la faja. Eso nos tiene aburridos, estamos en contra de las situaciones que pasan. Por eso hay que pedir la salida de Jaramillo“, dijo Pimentel inicialmente.

Pero posteriormente con tono fuerte siguió y el otrora volante de marca agregó que “se interpretan las normas como el señor Jaramillo quiere. Jaramillo se tiene que ir de la Dimayor, ya él lo sabe y eso que yo lo he respaldado, pero ya no más. Ha comenzado a hacer unas cosas por mandatos de terceros, como la gente de Millonarios. Si los equipos grandes no se dan cuenta, se los van a llevar. Yo soy de Millonarios, pero no van a venir a atropellar a todo el mundo. Los reglamentos se tienen que cumplir“.

