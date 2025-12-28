El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, es hermano de Juan Manuel Galán, cuya candidatura presidencial ha causado controversias y comentarios, dada la posición de su familiar. Sobre esto, el alcalde aclaró que no considera adecuado que su hermano participe en elecciones mientras él está en el poder. Galán contó a la revista Cambio, “Yo le prometí a Bogotá gobernar para todos, sin distinción y sin favores. No sería ético favorecer a mi hermano. No es conveniente”, dijo.

Las aspiraciones de Juan Manuel Galán como candidato por La Gran Consulta, coalición de la que hacen parte otros políticos reconocidos como Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, fueron desestimadas en la entrevista. De esta manera, Carlos Fernando Galán recalcó la importancia de la neutralidad en su posición.

Además, el alcalde de Bogotá desvinculó las diferencias políticas con su hermano, remarcando que su deber es mantener la imparcialidad y “no meterme en política”. Insistió en que no ve conveniente la candidatura de su hermano, pero no puede interferir en sus decisiones.

Al respecto, el propio Juan Manuel Galán reaccionó a sus declaraciones e hizo un pronunciamiento a través de su cuenta de X: “Respeto la opinión de Carlos Fernando Galán [mi hermano menor] y entiendo el cuidado que debe tener quien ejerce un cargo público. Mi actuación política ha sido y seguirá siendo independiente, transparente y dentro de la ley. Colombia necesita debates de ideas, no debates familiares. En eso quiero concentrarme”.

Respeto la opinión de Carlos Fernando Galán (mi hermano menor) y entiendo el cuidado que debe tener quien ejerce un cargo público. Mi actuación política ha sido y seguirá siendo independiente, transparente y dentro de la ley. Colombia necesita debates de ideas, no debates… https://t.co/8jtVVwobpC — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) December 28, 2025

Finalmente, respondió a los criticos de su hermano por opinar en política cuando no puede hacerlo por el cargo político que desempeña: “Entiendo la preocupación, pero en una democracia sana caben todas las opiniones, incluso cuando vienen desde los lugares más cercanos. Aquí lo verdaderamente importante es saber qué país queremos construir”.

