Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), criticó con dureza una iniciativa planteada por el presidente Gustavo Petro en el marco de su reciente encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, relacionada con la cooperación militar para enfrentar al narcotráfico en zonas fronterizas.

Cabello, durante su programa semanal ‘Con el mazo dando’, cuestionó la reunión que sostuvo Petro en Washington D.C., donde habría planteado que los ejércitos de Colombia y Venezuela trabajen en conjunto con Estados Unidos contra las estructuras criminales dedicadas al negocio de las drogas.

“Yo no tengo así tan buena memoria, pero esa propuesta se la hizo Nicolás Maduro a Gustavo Petro hace un año”, indicó Cabello enfatizando en que Petro nunca dio respuesta a esa idea en su momento.

Según Cabello, la iniciativa fue retomada durante el encuentro en la Casa Blanca, pero con una presentación que, a su juicio, busca atribuirse la idea original. “Petro nunca dio respuesta, y ahora se va para Estados Unidos a decir que eso es idea de él. Gente muy rara en este mundo”, señaló el dirigente venezolano.

Diosdado Cabello dijo en su programa “Con el mazo dando” que la propuesta del presidente Gustavo Petro a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para adelantar acciones militares contra el narcotráfico en la frontera entre Venezuela y Colombia ya se la había hecho con… pic.twitter.com/MNluRT6fn7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 12, 2026

¿Qué pasó en la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump?

El intercambio diplomático entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos incluyó conversaciones sobre mecanismos de cooperación para enfrentar el narcotráfico, así como el fortalecimiento de acciones conjuntas entre fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia para desarticular redes que operan en la región fronteriza.

Petro, según versiones oficiales, planteó avanzar hacia una acción coordinada que permita perseguir a los grandes capos y desmontar organizaciones criminales de alcance transnacional.

La crítica de Cabello ocurre en un contexto de relaciones sensibles entre Venezuela y Colombia, especialmente en asuntos de seguridad fronteriza y política antidrogas.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.