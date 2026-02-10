En medio de un tenso ambiente político en Venezuela, Diosdado Cabello, el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y segundo al mando de su régimen, salió al paso para desmentir rumores sobre su supuesta captura o huida del país, reforzando la polarización política de la nación petrolera.

Los reportes de la captura de Cabello, ferviente chavista y pieza clave en el engranaje del PSUV, encendieron las redes sociales el pasado fin de semana. Antiguos usuarios verificados de lo que era hasta hace un tiempo Twitter, ahora referido como X, desataron la ola de rumores, apoyándose en imágenes sospechosas y especulaciones.

Niego rotundamente cualquier rumor de fuga. En sémica sarcástica declaración, Cabello afirmó, “Por cierto, este que está aquí no soy yo, yo estoy ahorita en Barajas y me llevé a Freddy Bernal”, aludiendo tanto al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en España como al gobernador de Táchira, según dijo en su intervención, con un tono de ironía, lo que asombró en Venezuela.

Esta aclaración ocurre en medio de un ambiente cargado de tensiones con Estados Unidos, que mantiene órdenes de captura activas en su contra. Pese a no haber sido capturado en la operación que apresó a Nicolás Maduro, el número dos del chavismo enfrenta graves acusaciones en un tribunal federal estadounidense por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio norteamericano y conspiración en el uso o posesión de armas para apoyar delitos de drogas. Además, su nombre está vinculado a redes de tráfico internacional y el conocido como Cártel de los Soles.

Al mismo tiempo, Cabello no dudó en defender la reciente detención del líder opositor Juan Pablo Guanipa. Este líder recién liberado bajo condiciones fue encarcelado nuevamente por supuesto desacato. Cabello justificó las excarcelaciones selectivas de 897 personas sin incidentes iniciales, alegando que la “estupidez ilustrada de algunos políticos” había interferido en el proceso. “La justicia está funcionando”, aseguró.

En medio de estas tensiones, la Asamblea Nacional pospuso la sesión de aprobación de ley de amnistía. Esta normativa, que busca liberar a todos los presos políticos, ha producido gran controversia y su aprobación parece estar cada vez más lejana.

