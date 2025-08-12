Las autoridades de Itagüí, Antioquia, confirmaron la detención de William de Jesús Cadavid, un habitante de calle de avanzada edad y con antecedentes judiciales, señalado como el presunto responsable del homicidio de Esteban Yepes Palacio, un joven de 19 años que fue atacado mientras paseaba a su perro en el barrio Villa Paula.

El crimen ocurrió hacia el mediodía del lunes 11 de agosto, cuando la víctima se cruzó con el agresor en la vía pública. Cámaras de seguridad registraron el momento en el que ambos se cruzaron antes de que William se devolviera, sacara un arma blanca y apuñalara al joven en el cuello.

De acuerdo con versiones no oficiales, el agresor habría pedido dinero a Yepes, y ante la negativa, reaccionó con violencia. Testigos y vecinos del sector aseguraron que “no es la primera vez que William protagoniza ataques contra transeúntes que se niegan a darle efectivo”. Afirman que tiene varias anotaciones por lesiones personales e intento de homicidio en la misma zona.

Gracias a la acción conjunta de la Policía, el Ejército y la Secretaría de Seguridad municipal, y al seguimiento de las cámaras, el sospechoso fue capturado pocas horas después. La Alcaldía destacó la rapidez del operativo y reiteró su rechazo a la violencia.

El alcalde Diego Torres expresó: “Hoy mi corazón está con la familia de Esteban Yepes Palacio, un joven de 19 años cuya vida fue arrebatada mientras paseaba a su mascota. Esteban, que nunca mereció este destino, deja un vacío inmenso. El responsable ya fue capturado y seguirá el proceso judicial correspondiente”.

Este homicidio ha generado preocupación en la comunidad, que pide medidas más estrictas para evitar que personas con antecedentes peligrosos permanezcan en las calles sin control.

