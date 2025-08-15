Makro anunció que desde este viernes 15 de agosto tendrá su popular trasnochón, una jornada de descuentos que se repetirá durante el 16 y el 17, entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche.

Durante esas horas, los clientes del supermercado podrán comprar distintos electrodomésticos, elementos decorativos, artículos de uso cotidiano y varios alimentos a precios especiales, en las 21 tiendas de todo el país. Algunos descuentos también podrían estar disponibles en la página web, pero no todos.

Paralelamente al trasnochón, Makro tendrá su Feria del Hogar, que comienza este 15 de agosto y se extenderá hasta el 21 de agosto, con el que propósito de que los colombianos puedan llevarse artículos al por menor a buenos precios.

“Makro también es mikro porque pensamos en todos los colombianos: desde quienes buscan equipar su hogar hasta quienes necesitan surtir su negocio. Estas campañas son una oportunidad para acceder a artículos de calidad a precios que realmente marcan la diferencia“, declaró en un comunicado Nicolás Tobón, CEO de Makro Colombia.

Productos en descuento en Makro por trasnochón

De acuerdo con la compañía habrá rebajas del 30 %, 40 % y 50 % en productos seleccionados. Algunos de ellos son:

Juegos de ollas y sartenes antiadherentes : se podrán conseguir con hasta el 40 % de descuento.

: se podrán conseguir con hasta el 40 % de descuento. Vajillas: con hasta el 30 % de descuento.

con hasta el 30 % de descuento. Licuadoras de alto rendimiento y hornos eléctricos: tendrán promoción de hasta el 25 % de descuento.

tendrán promoción de hasta el 25 % de descuento. Sandwichero y planchas: con descuentos de hasta el 20 %.

En ambas jornadas de descuento de Makro, los clientes además podrán encontrar alfombras, cortinas, lámparas LED, canastas, recipientes herméticos y espejos decorativos con rebajas de hasta el 30 %.

En cuanto a los alimentos, los clientes podrán identificar los productos en promoción con los carteles amarillos. Las rebajas, de hasta el 30 %, los tendrán granos, aceites, bebidas, carnes y derivados de la leche.

