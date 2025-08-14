El gerente de Alkomprar, Carlos Prats, anunció en La República que en lo que queda del 2025 el supermercado llegará a una nueva ciudad y seguirá su expansión en Antioquia, con nuevas tiendas.

Una se abrirá en Neiva, capital de Huila en la que hasta ahora no había ninguna sucursal de la cadena de productos de tecnología, y la otra estará en el centro comercial La Central, ubicado en la calle 49 #21-38 de Medellín.

“Estas aperturas responden a nuestra estrategia de expansión y fortalecimiento del posicionamiento nacional”, señaló el gerente en el medio económico.

Cuando estas dos nuevas tiendas se inauguren, Alkomprar llegará a 26 sucursales en todo Colombia. Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga son las ciudades con más clientes de este supermercado, aunque también ha crecido el consumo en otras, como Ibagué, Piedecuesta y Barrancabermeja, de acuerdo con el diario.

Quién es el dueño de Alkomprar, supermercado de tecnología

Alkomprar, que fue fundada en 2003, pertenece al Grupo Corbeta, mejor conocido como Colombiana de Comercio S.A., el mismo conglomerado que es propietario de Alkosto y Ktronix.

El origen del grupo se remonta a 1938, cuando el empresario antioqueño Santiago Mejía Olarte fundó la empresa distribuidora Corbeta, dedicada inicialmente a la venta de textiles.

Desde entonces, la compañía diversificó sus operaciones y amplió su portafolio, dando lugar a marcas de ‘retail’ como Alkosto, Ktronix y finalmente Alkomprar —centrada en productos tecnológicos, como celulares, computadores y electrodomésticos para el hogar— y que tiene presencia en más de 900 municipios de Colombia.

A día de hoy, el liderazgo del grupo empresarial recae en la siguiente generación: Manuel Santiago Mejía Correa, hijo del fundador, quien ejerce como presidente y principal propietario de Colombiana de Comercio S.A.

