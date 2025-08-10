La cadena de tiendas Ara, una de las más reconocidas por su formato ‘hard discount’ en Colombia, anunció una serie de descuentos para quienes buscan renovar su cocina sin gastar de más. Las promociones incluyen desde utensilios básicos hasta pequeños electrodomésticos de tecnología reciente.

Entre los productos disponibles se encuentra un extractor de frutas por 129.990 pesos, ideal para preparar jugos naturales en casa. También ofrece una olla a presión eléctrica en 199.990 pesos y una freidora de aire o ‘Air fryer’ por 249.990 pesos, pensada para cocinar con menos aceite.

Promociones de electrodomésticos en Ara

Para los amantes del café, la cadena tiene una cafetera de 12 tazas a 78.990 pesos y un espumador de leche eléctrico por 12.990 pesos. Además, quienes prefieran preparar batidos o cremas cuentan con una licuadora premium a 99.990 pesos.

Las ofertas están disponibles en tiendas físicas y representan una opción para quienes desean modernizar la cocina con un presupuesto ajustado, sin dejar de lado la funcionalidad y la tecnología en los electrodomésticos.

