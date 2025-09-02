Así como una grande del ‘retail’ anunció un movimiento clave, otra compañía que brilla recientemente en territorio colombiano sorprendió con una oferta para los viajeros hacia Emiratos Árabes Unidos.

Emirates, que apenas arrancó su operación en Colombia desde 2024, lanzó una promoción especial en la que los clientes que adquieran tiquetes de ida y regreso de Bogotá a Dubái antes del 7 de septiembre de 2025 recibirán un pase gratuito para Aquaventure World,

La campaña aplica para vuelos con salida hasta el 8 de octubre de 2025 y está disponible en todas las clases de cabina, desde Economy hasta First.

Aquaventure World se ha consolidado como el parque acuático que bate récords en el mundo, con una de las atracciones más icónicas de Dubái.

¿Cómo funciona la promoción de Emirates para parque Aquaventure World?

Los pasajeros de la aerolínea Emirates que reserven sus tiquetes en la página, en la aplicación oficial de Emirates, puntos de venta o agencias de viaje autorizadas, recibirán un código único de acceso junto con la confirmación de su compra. Dicho código podrá canjearse en las taquillas de Aquaventure World hasta el 15 de octubre de 2025, presentando además el pase de abordar de Emirates. Es importante resaltar que la entrada gratuita cubre únicamente el acceso al parque por un día en horario regular. Los consumos de alimentos, bebidas, transporte o servicios adicionales no están incluidos.

Además de esta promoción, Emirates recordó que los viajeros pueden aprovechar Skywards Everyday, la aplicación que permite acumular millas en restaurantes, supermercados, farmacias, tiendas de moda, bienestar y entretenimiento en Dubái. Incluso, quienes compren en establecimientos aliados dentro de Dubai Mall podrán sumar millas extra.

Emirates Skywards cuenta con 35 millones de miembros a nivel global. Este programa de lealtad ofrece cuatro niveles de membresía: Blue, Silver, Gold y Platinum, cada uno con privilegios exclusivos.

Los miembros pueden acumular Millas Skywards con una amplia red de socios, que incluyen aerolíneas, hoteles, alquiler de autos, servicios financieros, de ocio y estilo de vida.

Las millas pueden canjearse por una gran variedad de recompensas, como tiquetes aéreos con aerolíneas asociadas, ‘upgrades’ de cabina, estadías en hoteles, entradas y hospitalidad en eventos deportivos y culturales, tours, y experiencias únicas que el dinero no puede comprar.

¿Dónde queda el parque acuático más grande del mundo?

Aquaventure World, ubicado en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), es el parque acuático más grande del mundo por el número de toboganes y atracciones, todoun Récord Guinness oficial.

Se encuentra específicamente dentro del icónico complejo hotelero Atlantis, The Palm, que está situado en el vértice de la Palma Jumeirah (The Palm Jumeirah), una famosa isla artificial con forma de palmera.

Con más de 105 experiencias y toboganes, ofrece planes para todos los gustos desde la adrenalina de los Raging Rapids un recorrido en aguas rápidas lleno de curvas y sorpresas, hasta la tranquilidad de descansar en una playa privada de un kilómetro.

Un parque ideal para familias, pues alberga la zona infantil más grande del mundo, con 22 hectáreas de diversión continua, incluyendo el primer ‘rally-racer’ para niños y un tobogán tornado que atrae a miles de visitantes cada año.

El parque no solo es conocido por su gran tamaño y por poseer el récord del mayor número de toboganes de agua del mundo, sino también por su espectacular ubicación frente al mar Arábigo, lo que lo convierte en uno de los destinos turísticos más importantes de Dubái.

