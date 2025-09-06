En los últimos años, el modelo outlet ha ganado terreno en Colombia como una alternativa para quienes buscan marcas reconocidas a precios reducidos. Estas bodegas de liquidación cuentan con inventarios de temporadas anteriores, ofreciendo productos originales y de calidad que les interesan a muchos.

(Vea también: Aerolínea que llegó hace poco a Colombia lanzó promoción con parque acuático más grande del mundo)

De esta forma, se convierten en un punto de encuentro entre moda, autenticidad y ahorro, teniendo en cuenta que muchas personas buscan no afectar su bolsillo.

En Bogotá, hay una zona en la que se encuentran buenas promociones. Recientemente, una reconocida marca lanzó buenas promociones y que seguramente les interesan a los amantes de la moda urbana y deportes como el ‘skate’.

Lee También

Vans es reconocida por su calzado inspirado en la cultura ‘skate’ y sus modelos clásicos que no pasan de moda. Así mismo, otra marca que también sacó buenas promociones es Jansport, que tiene maletines y accesorios para el día a día.

Promociones de zapatos y maletines en Bogotá

Actualmente, ambas marcas ofrecen en la capital una liquidación con descuentos de hasta el 70 % en calzado y accesorios. La oferta incluye tenis de referencia clásica, diseños de ‘skateboarding’ y maletines en diferentes estilos, así como cartucheras y loncheras, y la ventaja es que todo es original.

Esos descuentos se pueden encontrar en la bodega de liquidación de la Cra. 62 #11-98, Av. Américas, donde se aclara que, por tratarse de productos en remate, no aplican cambios ni devoluciones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.