A la apertura de un nuevo centro comercial en Bogotá, se le sumó otra noticia clave en este tipo de establecimientos que sirve para marcar un antes y un después en estos lugares.

Como dato particular, uno de los protagonistas en esta historia es Ara, supermercado reconocido por sus descuentos y productos de bajo costo, cuya llegada a un nuevo espacio provocó especial atención.

¿En qué centro comercial de Bogotá hay un nuevo supermercado Ara?

La presentación del Ara en el centro comercial Parque La Colina abrió camino a un análisis por parte de Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall y Retail, que puso sobre la mesa un gran beneficio con este particular movimiento.

Lo llamativo es que el experto reconoció lo audaz del movimiento al referirse al denominado ‘tenant mix’, debido a la presencia de una tienda que es reconocida por sus descuentos en un centro comercial que se caracteriza por su ubicación en una zona de estrato alto en Bogotá.

“Lo que para algunos puede parecer una contradicción (un ‘hard discount’ en un espacio ‘premium’) es en realidad una muestra de la nueva lógica del ‘retail’: la de un consumidor híbrido que combina lo aspiracional con lo funcional, y que espera que sus centros comerciales reflejen esa misma versatilidad. La conveniencia, más que una categoría, se ha vuelto un valor transversal que está transformando la manera en que se construye la oferta comercial en el país”, remarcó.

Precisamente por eso es que vale la pena ahondar en el concepto del ‘tenant mix’, en un movimiento que no pasa desapercibido en el panorama de los supermercados en Colombia.

¿En qué consiste la ‘tenant mix’ en negocios?

La ‘tenant mix’ (en español, mezcla de inquilinos) es un término muy utilizado en el sector inmobiliario comercial, especialmente en la administración de centros comerciales, malls, outlets, y parques empresariales o de oficinas.

Se refiere a la composición estratégica de los diferentes tipos de inquilinos (comerciantes, marcas, servicios, etc.) que ocupan espacios dentro de una propiedad para maximizar el tráfico, las ventas y la rentabilidad del conjunto.

Una buena ‘tenant mix’ busca crear sinergias entre los inquilinos. Es decir, se trata de colocar marcas o negocios que se complementen entre sí, y que juntos:

Atraigan más clientes.

Prolonguen el tiempo de permanencia en el lugar.

Impulsan mayores ventas.

Mejoren la experiencia del consumidor.

Por ejemplo, en un centro comercial, tener una combinación de tiendas ancla (como un supermercado o una tienda por departamentos), con marcas de moda, restaurantes, entretenimiento y servicios (como bancos o peluquerías), hace que el lugar sea más atractivo para diversos públicos.

La tenant mix tiene múltiples funciones dentro de la gestión inmobiliaria comercial:

Atraer clientes : Uuna buena mezcla logra que el centro comercial cubra distintas necesidades del visitante (compras, ocio, alimentación, servicios), lo que incrementa el flujo de usuarios.

: Uuna buena mezcla logra que el centro comercial cubra distintas necesidades del visitante (compras, ocio, alimentación, servicios), lo que incrementa el flujo de usuarios. Incrementar el tiempo de permanencia : cuando hay variedad de opciones complementarias, la gente tiende a quedarse más tiempo, lo cual se traduce en más posibilidades de compra.

: cuando hay variedad de opciones complementarias, la gente tiende a quedarse más tiempo, lo cual se traduce en más posibilidades de compra. Mejorar la rentabilidad : para los propietarios del centro comercial, un buen tenant mix puede disminuir tasas de vacancia, elevar los ingresos por alquiler, generar mayor satisfacción de los inquilinos y una mejor imagen del centro.

: para los propietarios del centro comercial, un buen tenant mix puede disminuir tasas de vacancia, elevar los ingresos por alquiler, generar mayor satisfacción de los inquilinos y una mejor imagen del centro. Posicionamiento competitivo y diferenciación: el ‘tenant mix’ ayuda a definir una identidad para el centro (por ejemplo, lujo, familiar, juvenil, de descuento, gourmet, etc.), lo que puede diferenciarlo frente a competidores.

Factores que se consideran al definir la ‘tenant mix’:

Perfil del público objetivo (socioeconómico, demográfico, hábitos de consumo).

Ubicación geográfica del inmueble.

Tamaño y distribución del espacio disponible.

Rentabilidad por metro cuadrado de cada categoría.

Complementariedad y diferenciación entre inquilinos.

Marcas con poder de atracción (‘tenant magnets’).

¿Quién es dueño de Parque La Colina?

El dueño de Parque La Colina, centro comercial ubicado en Bogotá, es mayoritariamente a Parque Arauco S.A., empresa chilena dedicada al desarrollo, operación y administración de centros comerciales en Latinoamérica.

En enero de 2021, Parque Arauco vendió el 49 % de su participación en Parque La Colina al Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario INMOVAL, que es filial de Credicorp Capital Colombia.

De esta manera, la participación accionaria quedó compuesta por Parque Arauco con el 51 % (mantiene el control, administración y operación del centro comercial) y INMOVAL con el 49 %. La operación se valoró en unos 588.000 millones de pesos colombianos.

