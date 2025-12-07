Un fuerte accidente de tránsito en la carrera séptima con calle 87, en el norte de Bogotá, ocasionó la volcadura de una camioneta y afectó a varios vehículos que circulaban por la zona en la noche de este 7 de diciembre. El siniestro provocó sorpresa entre transeúntes y conductores, quienes se acercaron para auxiliar a los ocupantes mientras llegaban los organismos de emergencia.

El choque quedó registrado en videos captados por ciudadanos que se encontraban en el sector pocos segundos después del impacto. En una de esas grabaciones, citada por el medio, se escucha a un testigo decir: “Muchachos, muchachos, urgente, acabo de presenciar este accidente aquí en la séptima con 87, mire”. En otro momento del video, se oye el llamado de quienes intentaban contener posibles riesgos: “Cuidado con los fluidos. Tengan tengan, por favor, extintores, dos extintores a la mano, por favor. Dos extintores”.

🛑 Grave accidente que involucró varios vehículos en la 7ma con 87, en Bogotá. Uno de los vehículos terminó volcado pic.twitter.com/5PNAQXAxNV — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) December 7, 2025

Algunas personas en el lugar mencionaron que uno de los vehículos involucrados avanzaba a alta velocidad antes del choque. Además, según El Tiempo, algunos testigos comentaron la posibilidad de que los ocupantes de uno de los automóviles hubieran consumido alcohol, aunque esta versión aún depende de la verificación oficial por parte de las autoridades de tránsito. Estos datos preliminares hacen parte de los testimonios iniciales que las autoridades deberán contrastar con cámaras de seguridad.

Minutos después del accidente, unidades de ambulancia y agentes de tránsito llegaron al punto para prestar asistencia y asegurar el área. La intervención permitió controlar los derrames sobre la vía y verificar el estado de quienes iban en los vehículos afectados, mientras los curiosos permanecían retirados por motivos de seguridad.

Finalmente, las autoridades adelantaban la recopilación de testimonios y el análisis de grabaciones para esclarecer las causas del choque múltiple. Aunque las imágenes muestran la severidad del impacto y la camioneta volcada en plena vía, el medio explicó que aún no hay un reporte consolidado de lesionados ni conclusiones oficiales sobre lo ocurrido.

