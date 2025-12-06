Un hecho violento se registró en el sistema Transmilenio, luego de que un grupo de jóvenes atacara al personal de seguridad que intentó impedirles el ingreso irregular al portal 20 de Julio. El episodio, captado por usuarios que se encontraban en el lugar, volvió a encender las alarmas sobre la creciente frecuencia de agresiones vinculadas a colados armados.

De acuerdo con testigos, todo ocurrió en cuestión de segundos. “¡Cuidado que tiene una navaja!”, gritó una mujer al percatarse de que uno de los jóvenes exhibía un arma blanca mientras enfrentaba a los guardas. La advertencia desató momentos de pánico entre los pasajeros, quienes se replegaron para evitar quedar en medio del forcejeo.

El personal de seguridad intentó contenerlos y bloquear su paso, pero los agresores lanzaron amenazas y ataques antes de escapar hacia la vía pública.

En las imágenes compartidas se ve el momento en que un joven, vestido con sudadera negra, saca un arma blanca y arremete contra los guardas de seguridad. El enfrentamiento se trasladó luego a un puente peatonal, donde los funcionarios de Transmilenio intentaron protegerse usando un bolillo mientras eran perseguidos por tres hombres. Uno de ellos, con ropa azul, también levantó el arma cortopunzante en un aparente intento por apuñalar al personal operativo.

#ATENCIÓN 🚨 Nueva escena de tensión en TransMilenio por colados armados#BOGOTÁ. “¡Cuidado que tiene una navaja!” gritó una ciudadana mientras varios jóvenes atacaban al personal de seguridad que intentó evitar que se colaran en el sistema. Los agresores amenazaron con arma… pic.twitter.com/dPViThSCTx — ElTrino.Co (@EltrinoCo) December 6, 2025

El concejal Juan David Quintero difundió las imágenes y reaccionó a través de sus redes sociales y detalló que uno de los miembros del personal de seguridad terminó lesionado con arma blanca durante el choque con los agresores. El concejal insistió en que estos episodios evidencian la urgencia de reforzar los esquemas de protección y de mejorar la reacción de la Policía para impedir que hechos de este tipo sigan ocurriendo dentro del sistema de transporte público.

“Hemos insistido muchas veces en que el alcalde mayor de Bogotá tiene que reforzar la seguridad en Transmilenio con todas las medidas y, además, asegurar que la Policía Nacional no llegue siempre tarde, como ocurrió hoy hace unos minutos en el Portal 20 de Julio. La batalla la tenemos que dar contra los ilegales, no permitir que hayan batallas campales dentro de Transmilenio”, escribió el concejal.

Cabe mencionar que el hecho ocurrió apenas semanas después de que el Concejo de Bogotá destacara con una condecoración a los guardas de seguridad por su labor en un incidente previo de la misma naturaleza.

TransMilenio S. A. se pronunció frente al episodio y expresó, a través de un comunicado, su rechazo a “cualquier manifestación de violencia, agresión o intolerancia dentro de la ciudad y en las instalaciones del sistema”. La entidad hizo además un llamado firme a evitar que este tipo de comportamientos se repitan.

El sistema confirmó que los jóvenes involucrados ingresaron sin pagar y terminaron atacando al personal de vigilancia que intentó controlar la situación. Según la empresa, el comando de transporte masivo de la Policía intervino de inmediato y logró detener a los responsables, quienes resultaron ser menores de edad.

