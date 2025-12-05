Este viernes por la tarde, varias localidades de Bogotá registraron lluvias, según reportes de la Secretaría de Movilidad y del Idiger. Entre las zonas más afectadas se encuentran Engativá, Suba, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Barrios Unidos, Teusaquillo, Tunjuelito y Usme.

Engativá fue la localidad más afectada por la lluvia, con caída leve de granizo que despertó precaución entre residentes y conductores. En redes sociales circulan imágenes que muestran las calles.

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en las localidades de: ⛈️Engativá

⛈️Santa Fe

⛈️Ciudad Bolívar

⛈️Suba Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución. pic.twitter.com/oNcVxcsK5l — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) December 5, 2025

Lluvias en Bogotá: alertas y recomendaciones de las autoridades

La Secretaría de Movilidad recordó que la lluvia reduce la visibilidad y que el piso húmedo puede afectar la capacidad de frenado. Por ello, se instó a conducir con precaución, mantener distancia segura entre vehículos y reducir la velocidad en zonas afectadas.

El Idiger reportó que, además de Engativá, las lluvias se presentaron en:

Barrios Unidos

Teusaquillo

Ciudad Bolívar

Tunjuelito

Usme.

Las lluvias de esta tarde han causado congestión en algunas vías de las localidades afectadas. Las autoridades recomiendan a los conductores anticipar sus tiempos de recorrido y evitar maniobras bruscas.

