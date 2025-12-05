Este viernes por la tarde, varias localidades de Bogotá registraron lluvias, según reportes de la Secretaría de Movilidad y del Idiger. Entre las zonas más afectadas se encuentran Engativá, Suba, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Barrios Unidos, Teusaquillo, Tunjuelito y Usme.
#AEstaHora llueve en las localidades de:
– Engativá
– Barrios Unidos
– Teusaquillo
– Ciudad Bolívar
– Tunjuelito
– Usme
⬇️Sigue las recomendaciones para evitar emergencias por las lluvias y conoce el minuto a minuto de las lluvias en https://t.co/sUyXbvhX9Z pic.twitter.com/FAqguCI6M6
— IDIGER (@IDIGER) December 5, 2025Lee También
Engativá fue la localidad más afectada por la lluvia, con caída leve de granizo que despertó precaución entre residentes y conductores. En redes sociales circulan imágenes que muestran las calles.
De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en las localidades de:
⛈️Engativá
⛈️Santa Fe
⛈️Ciudad Bolívar
⛈️Suba
Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución. pic.twitter.com/oNcVxcsK5l
— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) December 5, 2025
Lluvias en Bogotá: alertas y recomendaciones de las autoridades
La Secretaría de Movilidad recordó que la lluvia reduce la visibilidad y que el piso húmedo puede afectar la capacidad de frenado. Por ello, se instó a conducir con precaución, mantener distancia segura entre vehículos y reducir la velocidad en zonas afectadas.
El Idiger reportó que, además de Engativá, las lluvias se presentaron en:
- Barrios Unidos
- Teusaquillo
- Ciudad Bolívar
- Tunjuelito
- Usme.
Las lluvias de esta tarde han causado congestión en algunas vías de las localidades afectadas. Las autoridades recomiendan a los conductores anticipar sus tiempos de recorrido y evitar maniobras bruscas.
LO ÚLTIMO