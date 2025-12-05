Sobre las 09:00 de la mañana de este jueves 5 de diciembre, se registró un accidente de tránsito en el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, en la intersección de la Avenida Gaitán Cortés con la Avenida Villavicencio, sentido norte-sur.

El siniestro involucró varios vehículos: un taxi, un bus del SITP, un automóvil particular e incluso una volqueta, según reportes de testigos y autoridades de tránsito.

El periodista Jairo Pulgarín compartió imágenes del accidente en redes sociales, donde se evidencia la magnitud del choque. “Brutal accidente en el sur de Bogotá, frente al Diana Turbay”, escribió, mostrando el taxi totalmente destruido, reducido a latas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PULGARIN (@jairo.pulgarin)

Accidente en Bogotá : reportes de la Secretaría de Movilidad

La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó el incidente, señalando que se presentó un siniestro vial entre un bus zonal, un taxi y un motociclista en el mismo lugar. Se asignaron unidades de tránsito y ambulancias para atender a los heridos. Según las autoridades, los lesionados presentaron heridas leves, sin que se registraran víctimas fatales.

[09:25 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta siniestro vial en la localidad de Ciudad Bolívar entre bus zonal, taxi y motociclista en la Av. Gaitán Cortés con Av. Villavicencio, Sentido Norte-Sur. Se asigna unidad de @TransitoBta y ambulancia. pic.twitter.com/D8osSKpJmE — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 5, 2025

Los videos e imágenes que circulan en redes muestran la gravedad del impacto, especialmente en el taxi, que quedó completamente destruido. Además, otros vehículos involucrados, incluyendo una volqueta, que algunos señalan como responsable.

Acá, los videos del hecho:

#BOGOTÁ. Sobre las 09:10h, de hoy 05DIC, se presentó siniestro vial en la loc/Ciudad Bolívar, Av. Gaitán Cortés con Av. Villavicencio, Sentido Norte-Sur. Involucró volqueta, bus del SITP, automóvil particular y taxi. Por fortuna no dejó víctimas fatales. Lesionados con heridas… pic.twitter.com/IhJCXnCdoL — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) December 5, 2025

El accidente causó gran congestión en la zona durante varias horas y motivó advertencias por parte de las autoridades a los conductores que transitaban por el sector.

Las versiones de los testigos y las publicaciones en redes destacan la diversidad de vehículos involucrados, lo que complicó la movilidad en la zona. No obstante, no hubo heridos de consideración.

