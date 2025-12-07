Una persona murió en la estación temporal de Transmilenio de la calle 34 con avenida Caracas, en Bogotá, tras un enfrentamiento con arma blanca que tuvo lugar hacia las 7:20 de la noche del pasado viernes 5 de diciembre. Según testigos, el hecho ocurrió pocos minutos después de que dos individuos descendieran de un bus articulado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Transmilenio estrenará ruta entre Bogotá y Soacha: este será su recorrido y las paradas)

Las versiones recabadas indican que ambos hombres se atacaron con armas blancas, en lo que inicialmente ha sido calificado como un acto de intolerancia. Durante la confrontación, uno de los implicados resultó gravemente herido y quedó tendido en el piso, mientras que el presunto agresor huyó del lugar.

La escena causó alarma y temor entre los usuarios de la estación, quienes expresaron su preocupación por la violencia en el sistema de transporte masivo.

Lee También

El mayor Andrés Melenje explicó que, al llegar al lugar, la Policía recogió las versiones de los testigos que presenciaron la riña. Según estas declaraciones, la confrontación fue rápida y se produjo inmediatamente después de que ambos descendieran del articulado. La víctima presentaba varias heridas por arma cortopunzante, por lo que se le prestó atención inicial mientras se esperaba la llegada de las unidades de investigación criminal.

La Policía acordonó la zona para permitir el trabajo de los peritos, quienes inspeccionaron la escena y recopilaron evidencia que permita esclarecer las circunstancias del hecho. Además, se activó un plan candado con el objetivo de ubicar al agresor, que logró escapar durante la confusión generada tras la riña.

Transmilenio, mediante un comunicado, lamentó lo ocurrido y rechazó el acto de violencia. La empresa aseguró que entregará toda la información requerida para apoyar la investigación de las autoridades y confirmó que el incidente no generó afectaciones operativas en el sistema.

El suceso ha despertado preocupación entre algunos usuarios, quienes aseguran sentirse inseguros al utilizar el transporte masivo, especialmente en horas de la noche. María Paila Ibáñez, una de las pasajeras entrevistadas por El Tiempo, señaló que la percepción de seguridad es insuficiente debido a la limitada presencia policial en algunas estaciones: “A veces en las estaciones no hay los suficientes policías como para alertar a tiempo”, indicó.

Según la información recopilada por las autoridades, una de las hipótesis preliminares señala que los dos involucrados serían habitantes de calle, aunque la investigación sigue en curso para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Mientras avanzan las indagaciones, la ciudadanía insiste en la necesidad de reforzar la seguridad en estaciones y buses, especialmente en zonas con alta congestión o comportamientos que puedan desencadenar conflictos.

El caso de la estación Calle 34 reabre el debate sobre la convivencia en el transporte público y los desafíos que enfrenta Bogotá para prevenir nuevos episodios de violencia en estos espacios.

Otros ciudadanos añadieron que los problemas de ingreso irregular y los comportamientos agresivos dentro del sistema causan miedo durante los desplazamientos diarios. Las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer responsabilidades y prevenir que situaciones similares vuelvan a repetirse, mientras la comunidad espera medidas que aumenten la seguridad en Transmilenio.

* Pulzo.com se escribe con Z