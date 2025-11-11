La tranquilidad de la noche del 10 de noviembre se vio abruptamente interrumpida por un violento altercado en plena misa. Mientras la comunidad católica asistía a la celebración de la eucaristía en la parroquia Santo Tomás Moro, ubicada en el barrio Timiza de la localidad de Kennedy (Bogotá), un grupo de jóvenes irrumpió en el templo con cuchillos, ocasionando conmoción entre los feligreses.

Sigue a PULZO en Discover

El momento de mayor tensión quedó registrado en videos grabados por los mismos asistentes. Las imágenes capturan el instante en que un joven, portando un arma blanca, buscó refugio detrás del sacerdote que oficiaba la el rito. Este joven era perseguido por un grupo de al menos diez personas, también armadas con cuchillos, quienes intentaron atacarlo en el mismo altar. La acción inmediata del párroco al interponerse entre el agresor y los atacantes (como un escudo) fue crucial para evitar lo que pudo haber sido una tragedia con un desenlace fatal, convirtiéndose en un inesperado escudo humano en medio del caos.

Aunque los detalles completos del altercado aún están bajo investigación, la información preliminar apunta a que el detonante de la persecución y el intento de apuñalamiento fue para robarle una gorra. Esta versión ha causado indignación y preocupación en la opinión pública. La irrupción de un conflicto tan violento en un espacio de culto evidencia una grave problemática social que trasciende los límites de la parroquia.

Lee También

Las imágenes muestran la llegada de la Policía Metropolitana a la parroquia Santo Tomás Moro para controlar la situación y restaurar el orden. Tras la llegada de los uniformados, los jóvenes involucrados en la riña, varios de los cuales portaban armas blancas, fueron detenidos dentro del mismo recinto religioso. Los implicados fueron subidos a una patrulla y trasladados a una estación de Policía, donde se identificó que uno de ellos era mayor de edad, por lo cual fue trasladado al Centro de Traslado de Protección.

#OjodelaNoche | En Bogotá, un grupo de jóvenes armado con cuchillos irrumpió en plena misa en la iglesia Santo Tomás Moro, en Timiza, Kennedy. Un sacerdote protegió a un joven mientras la Policía capturaba a los responsables. ¿Cuál fue la razón? Siga la señal de Noticias Caracol… pic.twitter.com/ETjlpI6aDR — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 11, 2025

¿Cuál es la multa por portar arma blanca en Colombia?

Aunque la legislación colombiana no tipifica la simple posesión de un arma blanca como un delito en sí mismo, su porte en espacios públicos o durante la asistencia a eventos masivos puede acarrear severas consecuencias económicas y legales. La principal herramienta de sanción administrativa es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el cual establece comparendos que inician en una multa tipo 3, equivalente a 416.000 pesos, por el porte de elementos cortopunzantes en situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas. Es fundamental entender que la sanción no depende de la intención del portador, sino de la potencialidad del riesgo que el elemento represente en un contexto determinado.

(Vea también: A taxista que atropelló a 11 personas le apareció otro grave problema: lo encontraron en el carro)

Sin embargo, el riesgo de una sanción no se limita únicamente a una multa. El marco legal se endurece considerablemente cuando el arma blanca es portada en el contexto de escenarios abiertos al público, eventos deportivos o manifestaciones públicas. En estas situaciones, si el elemento cortopunzante es considerado de potencial letal, el acto puede escalar de una contravención a un delito penal. De acuerdo con el artículo 367C del Código Penal colombiano, este tipo de conducta está sujeta a una pena de prisión que oscila entre los dos y los tres años.

* Pulzo.com se escribe con Z