En el barrio Bilbao, de la localidad de Suba (Bogotá), un terrible hecho de violencia se presentó y despertó el rechazo de miles. Se trata de un hombre que golpeó a un adulto mayor que, al parecer, le pidió que no consumiera droga en la cuadra donde reside. Incluso, le sacó cuchillo. En el video se observa cómo le pega duras patadas, hasta el punto de mandarlo contra una pared.

Este hecho, sumado al del sujeto que agarró a patadas a su mascota en la capital colombiana, es la radiografía perfecta de la inseguridad, la falta de empatía y la intolerancia que muchos bogotanos deben vivir diariamente en las calles, sus trabajos y hasta sus propios hogares. Sin duda, estas escenas dejan dudas sobre lo que pasa por la cabeza de algunas personas en la ciudad.

Precisamente, gracias a una cámara de seguridad de una cuadra donde ocurrió el suceso de violencia en contra del adulto mayor, se aprecia que el hombre que estaría consumiendo droga se encontraba con un grupo, cuando el ciudadano de la tercera edad decidió acercarse, al parecer, para pedirle que dejara de consumir en esa zona. No obstante, el sujeto no tomó de buena manera la solicitud y también llamó la atención que quienes estaban presentes no hicieron nada por parar ese gesto de violencia.

De inmediato, el supuesto consumidor la emprendió contra el vecino que le hizo el pedido y comenzó a pegarle varias patadas a la altura del pecho y el estómago. En un punto del repudiable hecho, el adulto mayor trató de defenderse, pero no lo logró. En ese momento llegan dos personas en moto a detener el abuso y deciden acompañar e irse con el ciudadano para protegerlo.

#BOGOTÁ. La tarde del 02NOV, en el b/Bilbao, loc/Suba, individuo agredió a un hombre de la tercera edad. Según versiones de vecinos, el adulto le habría reclamado por estar consumiendo vicio ahí en ese punto y el sujeto lo golpeó en varias oportunidades, como se evidencia en… pic.twitter.com/giYh06861n — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 6, 2025

“Qué terror, mañana vuelve y busca al señor“, “por qué nadie hace nada, vecinos desalmados”, “¿un tipo de esos pa’ qué sirve?”, “tremenda arma blanca”, “tan bravos y malos que son con cuchillos los hij…” y “gamín triple hij…, hasta con cuchillo en mano”, son algunas de las reacciones que dejó en redes sociales este suceso.

¿Dónde se denuncia un maltrato de los adultos mayores?

Ante cualquier indicio de maltrato, negligencia o abandono de personas mayores en Bogotá, la ciudadanía cuenta con una ruta de denuncia clara y accesible. La principal vía para reportar estas vulneraciones es la línea telefónica de las Comisarías de Familia, denominada ‘Una llamada de vida’ al (601- 3808400). Este canal permite activar una respuesta institucional para el restablecimiento de los derechos de la persona mayor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Secretaría Distrital de Integración Social (@integracionsocialbogota)

Adicionalmente, quienes prefieran una atención presencial, pueden acudir a cualquiera de las subdirecciones locales de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), que cuentan con equipos dedicados a la protección de esta población, o presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para que se inicie la correspondiente investigación penal.

