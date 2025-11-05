Algunos bogotanos, ya cansados de tanta inseguridad, han decidido hacer justicia por mano propia para que los deshonestos respeten los bienes y las vidas ajenas. Tal es el caso que se presentó en el barrio Quiroga, de la localidad Rafael Uribe Uribe (Bogotá), donde un hombre en moto intentó robar un celular, pero la víctima reaccionó y le disparó con arma de fuego, un hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector.

Y es que esto casi que no es un cuento nuevo, ya que recientemente en Chapinero se presentó una balacera en un intento de hurto, algo que demuestra que la ciudad se encuentra, aunque varios lo nieguen, en un momento muy complicado en cuanto a la percepción de tranquilidad en las calles, negocios y hasta el transporte público.

Los disparos hacia el hombre en moto en el barrio Quiroga se presentaron el pasado primero de noviembre sobre el medio día y en las imágenes se observa cómo el ciudadano que iba caminando mientras revisaba algo en su celular es abordado por la espalda por un sujeto en motocicleta, quien intenta quitarle el teléfono, pero no lo logra, mientras que el que iba a ser la víctima del hurto trató de sacar rápidamente un arma de fuego para dispararle.

No obstante, el individuo motorizado logró emprender la huida, mientras que el ciudadano trató de calibrar algún tiro, sin lograr alguno. Este video, que ya ha rondado en numerosas redes sociales, ha despertado toda clase de comentarios y el debate sobre la inseguridad que se respira en las calles de Bogotá.

#BOGOTÁ. Sobre el mediodía de ayer 01NOV, en el b/Quiroga, loc/Rafael Uribe, individuo en motocicleta intentó raparle el celular a un ciudadano que reaccionó con una arma de fuego realizando varios disparos. Al parecer y desafortunadamente no lo impacto con ninguno, porque no lo… pic.twitter.com/QuiHWdmZ20 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 2, 2025

“Le faltó mas entrenamiento en polígono”, “menos mal no lo mató porque se embala”, “le falta polígono”, “se demoró mucho… Uno con un arma encima no puede ser tan dormido”, “se va para la cárcel si lo mata”, “¿este señor qué hace armado, tiene permiso para porte de armas?” y “que mala puntería”, son algunas de las reacciones en X.

¿Qué armas puede portar un civil en Colombia?

En Colombia, el derecho de un civil a poseer y portar armas está estrictamente regulado por la autoridad competente y se limita a categorías específicas, de acuerdo con el Decreto 1417 de 2021. Las armas permitidas para particulares incluyen aquellas destinadas a la defensa personal, la práctica deportiva o el coleccionismo. Es fundamental entender que el simple hecho de pertenecer a estas categorías no otorga un permiso automático; cualquier arma, sea esta de fuego o traumática, debe estar debidamente registrada y su porte o tenencia requiere un permiso expreso de las autoridades. Esta rigurosa diferenciación busca equilibrar el derecho a la legítima defensa con la necesidad de mantener la seguridad y el orden público.

La clave para que un civil pueda portar legalmente un arma en el territorio colombiano reside en la obligatoriedad de obtener el permiso de porte o tenencia. Este documento no es una autorización genérica, sino un acto administrativo que sujeta al portador a una serie de condiciones rigurosas que deben cumplirse estrictamente. El incumplimiento de estas normas establecidas por la autoridad puede derivar en la incautación del arma y en sanciones legales, independientemente de si se trata de un arma de fuego convencional o de una catalogada como traumática, las cuales también entran en el marco regulatorio del control de armas.

