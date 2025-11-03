Un violento caso de intolerancia se registró en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, donde un hombre fue herido con arma de fuego en medio de una pelea callejera. El hecho quedó grabado en video y fue difundido por la cuenta de Instagram Colombia Oscura, que suele divulgar denuncias ciudadanas y hechos de orden público.

En las imágenes, que se han compartido por grupos de WhatsApp y redes sociales, se observa a varias personas discutiendo de manera acalorada en plena vía pública, frente al Bancamía de Engativá (ver mapa).

La escena es bastante confusa y no se logra estabalecer cuál fue el motivo de la riña, ya que la grabación comienza con el cruce de insultos y de provocaciones. En un punto, uno de los involucrados ataca a su rival con una roca de gran tamaño, luego el pleito escaló a golpes entre los dos bandos.

Las pulsaciones se siguieron elevando entre los sujetos. Hubo gritos, confusión y empujones. En ese punto, uno de los sujetos, identificado como César, vestido de camiseta roja sacó un arma y disparó. La detonación espantó a varios.

Un segundo disparo, al aire, elevó la tensión. Hubo un par de segundos de silencio absoluto que sirvieron de preludio para la tragedia. A César le devolvieron el tiro; este no fue al aire no como advertencia, apuntó directamente a su pecho.

César se tambaleó, dio tres pasos hacia atrás como efecto del disparo. Incrédulo, se revisó su camiseta roja, color sangre, y se desplomó en la avenida. Cayó de rodillas, a los pies de su pareja, que solo atinó a gritar, víctima del desespero.

Caso de violencia en Engativá (Bogotá): los momentos posteriores

La persona que disparó no volvió a figurar en la escena. Los segundos posteriores al disparo dejan ver el drama que viene después de la rabia y de los momentos de exaltación.

“Amor, César… ¡Amor, no me dejes!”, gritaba la desesperada mujer que buscaba reanimar a su pareja. Pedía desesperadamente un carro para auxiliar a su pareja.

Algunos testigos intentan auxiliarlo, mientras ella sigue gritando: “Amor, no me hagas esto, mi amor[…]”.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre el estado de salud del hombre herido ni sobre los responsables del ataque.

