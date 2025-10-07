Una profunda tristeza envuelve al conjunto residencial ubicado en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá, tras la muerte de una niña de tres años y diez meses, quien cayó desde un décimo piso el pasado 6 de octubre. Los hechos ocurrieron hacia las 6:00 de la mañana, cuando la menor se encontraba sola en el apartamento familiar.

Sigue a PULZO en Discover

Según la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), la niña fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde ingresó al servicio de urgencias alrededor de las 7:00 a. m. A pesar de los intentos del personal médico por salvarle la vida, falleció debido a la gravedad de las heridas.

(Vea también: Revelan nombre de nueva estación de Transmilenio que estará en la 68; será de un colegio)

En medio del duelo, los familiares de la menor han evitado los medios, pero en diálogo con Citytv, compartieron su versión sobre lo sucedido. Según explicó la familia al medio citado, la madre había salido brevemente a comprar el desayuno mientras su hija dormía. Durante ese corto lapso, la niña se despertó y fue entonces cuando ocurrió la caída que hoy enluta a la comunidad.

Lee También

Los vecinos del conjunto también expresaron su dolor ante esta pérdida. En declaraciones recogidas por El Tiempo, Fernando Casas, residente del edificio, relató que madre e hija eran vistas frecuentemente camino al jardín escolar. “La señora llevaba a la niña al colegio, uno la veía corriendo en el diario vivir, luchando por sus cosas”, afirmó. La comunidad se ha mostrado consternada y acompañó a la familia con una velatón la noche del 6 de octubre.

(Vea también: Gobierno Petro convocó a marchas pro-Palestina este martes: horarios y puntos de encuentro)

La Secretaría de Salud de Bogotá indicó que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y se brindó atención psicológica a los familiares de la menor. Las autoridades decidieron no revelar la identidad de la niña, por respeto a su privacidad y a la investigación en curso.

Lee También

Finalmente, el caso quedó bajo la responsabilidad del CTI de la Fiscalía, con el objetivo de esclarecer los detalles del trágico suceso y determinar si hubo algún tipo de negligencia. La Secretaría de Salud también expresó su disposición para apoyar el proceso investigativo.

* Pulzo.com se escribe con Z