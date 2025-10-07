Según el servicio de Emergencias de Madrid, el derrumbe se produjo tras la caída de varios forjados dentro de la estructura, que estaba siendo remodelada para convertirse en un hotel de cuatro estrellas.
En el momento del accidente, se estima que había hasta 40 personas trabajando en la obra, señala El País.
Primeros instantes en la calle Hileras de Madrid después de que se derrumbara un edificio en obras. La policía nacional acudió inmediatamente y trataba de averiguar cuántas personas podían estar dentro del edificio. Poco después llegaron los primeros bomberos y las ambulancias. pic.twitter.com/2dCKRyWoRw
Hasta ahora, las autoridades reportan tres heridos —uno de ellos de gravedad— y cinco personas desaparecidas, cuyas nacionalidades aún no se confirman, aunque se sospecha que algunas podrían ser latinoamericanas.
Once dotaciones de bomberos, unidades policiales, ambulancias y equipos con guías caninos y drones participan en la búsqueda de posibles víctimas entre los escombros.
La zona fue acordonada por precaución debido al riesgo de nuevos colapsos. Testigos relataron haber escuchado un fuerte estruendo seguido de una nube de polvo y un olor inusual.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió al lugar para supervisar las labores de emergencia y recibir informes sobre la situación, mientras continúan las investigaciones sobre las causas del siniestro.
