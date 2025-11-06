En el barrio Marsella, de la localidad de Kennedy (Bogotá), gracias a que una persona grabó con su celular, se conoció un video en el que un hombre agarró a patadas a su perro, en la noche de este cinco de noviembre. En la publicación se observa que una señora que pasó por el lado en el momento del hecho le reclamó, pero el sujeto le contestó de mala forma y entró a su vivienda.

#BOGOTÁ. En el b/Marsella, loc/Kennedy, se registró otro caso de #MaltratoAnimal: un ciudadano grabó el momento en el que un energúmeno sujeto golpea a perrito. La comunidad indignada rápidamente protestó frente a vivienda del agresor y advirtieron que se tomarán acciones… pic.twitter.com/TJzGF3wUYu — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 6, 2025

Lo que el individuo no se imaginó es que el suceso se iba a escalar a tal punto, que los vecinos se fueron en su contra por este hecho de maltrato animal. Incluso, llegaron varios policías que fueron contactados por la comunidad para darle control a la repudiable situación y salvar al canino del maltratador, de quien se desconoce su identidad.

En medio de los aplausos de las personas que se plantaron frente a la casa del hombre, las autoridades salieron de la vivienda del dueño del perro con el husky siberiano, lo que ocasionó la felicidad de todos los presentes. Al final del vídeo se escucha a los ciudadanos agradeciendo a los uniformados por haber intercedido por la mascota.

Por su parte, muchos esperan que se tomen las medidas necesarias en contra del individuo que agredió a este canino y que se aplique la ley, pues en Bogotá ya son varios los casos que se han presentado de maltrato animal, que abren el debate sobre la responsabilidad de tener una mascota en condiciones dignas.

#BOGOTÁ. Nos informan; Gracias a la denuncia de #MaltratoAnimal realizada por la comunidad, vecinos hicieron un plantón frente a la casa de este sujeto en el b/Marsella. La Policía hizo presencia en el lugar y rescató el perrito hace pocos minutos. ÚNETE 👉… https://t.co/YpIDJE2iQ8 pic.twitter.com/GWNpTsneoe — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 6, 2025

“¿Para qué los tienen si no los quieren? Por favor, entregarlos en adopción“, “maravilloso, así hay que hacer si vemos un abuso contra un niño o un animalito, hay que sacar las uñas contra esos infelices” y “eso fue rápido, qué raro se siente que la justicia sea tan efectiva”, son algunos de los comentarios en la publicación donde se muestra el momento en que es salvado el perro.

¿Cuánto es la condena por maltrato animal en Colombia?

El maltrato animal en Colombia fue elevado a la categoría de delito penal con la promulgación de la Ley 1774 de 2016. Esta legislación establece consecuencias claras y sanciona a quienes causen daño o sufrimiento a los animales. Específicamente, el marco legal impone una pena de 12 a 36 meses de prisión —es decir, de uno a tres años— para aquellos hallados culpables. Además de la pena privativa de la libertad, la ley también contempla multas económicas considerables y la inhabilidad para tener animales de por vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ariel Ávila (@arielavilaanaliza)

La duración de esta sentencia, que oscila entre uno y tres años, es clave para comprender su implicación legal: al no superar los 48 meses (cuatro años) de prisión, este delito es considerado excarcelable. Esto significa que los condenados podrían acceder a mecanismos sustitutivos de la prisión, como la prisión domiciliaria, o la suspensión condicional de la ejecución de la pena, si cumplen con los requisitos establecidos en el Código Penal colombiano, dependiendo de las circunstancias específicas del caso y de la decisión judicial.

