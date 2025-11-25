El caso de Jaime Esteban Moreno estremeció a Bogotá por cuenta de la cruda forma en la que dos hombres lo golpearon hasta matarlo. Luego de varias horas hospitalizado, falleció en la noche del 31 de octubre y los señalados responsables están a la espera de la condena que deberán pagar en prisión.

A Pulzo.com llegó la denuncia de un caso similar, que sucedió el pasado 16 de noviembre. Según el relato de los familiares, Sergio Castro Silva salió a un bar ubicado en Suba, sobre la carrera 92 con calle 145, cerca del centro comercial Subazar, y la noche terminó de forma inesperada.

Sobre las 12 de la noche, el cuñado de Sergio, con quien compartía la noche, salió del establecimiento hacia un Oxxo para hacer una compra. Un par de minutos después regresó a la puerta del bar y lo llamó, pero no le contestó.

Cuando por fin contestó, notó a Sergio perdido y no pudo decirle dónde estaba. Finalmente, lo encontró sobre las 4:00 a. m. “Llegó con sangre en la cara, como desorientado. Pensamos que le habían dado escopolamina, lo llevamos a la casa, y como a las 9:00 a. m. nos damos cuenta de que sigue ido, entonces la mamá lo llevó al hospital y es donde dan el parte médico”, dijo su acompañante.

“A él le dieron un golpe en el bar, tuvo que haber sido en el bar, le rompieron el cráneo y perdió la memoria”, asegura el relato.

A pesar de este relato, familiares de Sergio aseguran que están confundidos y no tienen claro lo que sucedió esa noche. Por el momento, han decidido no entablar conversaciones con el bar ni pedir las cámaras de seguridad, pues están centrados en la recuperación del joven.

