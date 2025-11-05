Un confuso hecho de violencia se registró en la tarde del domingo 3 de noviembre en el barrio Olaya Herrera, al noroccidente de Medellín, donde un hombre perdió la vida tras enfrentarse con uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con el reporte oficial, la situación se originó hacia las 12:40 p. m., cuando una llamada alertó a las autoridades sobre una riña entre dos personas armadas con cuchillos en uno de los callejones del sector.

Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con un hombre cubierto de sangre y empuñando un arma cortopunzante, quien, según el comunicado policial, presentaba heridas que él mismo se habría causado.

“Los uniformados ingresaron por los callejones del sector para verificar la situación y localizaron a un hombre con un arma cortopunzante y manchas de sangre en su ropa, debido a lesiones presuntamente causadas por el mismo”, informó la institución.

Videos difundidos en redes sociales muestran el tenso momento en el que los vecinos intentan persuadir al hombre para que se entregue, mientras los policías le piden soltar el arma. Sin embargo, el sujeto se abalanza contra los uniformados, alcanzando a herir a uno de ellos en la pierna derecha.

Ante la agresión y el riesgo inminente, uno de los agentes accionó su arma de dotación, impactando al atacante. El hombre fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde falleció minutos después.

Por su parte, los dos policías lesionados fueron atendidos en un hospital y, según el parte médico, se encuentran fuera de peligro.

La Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumieron las diligencias correspondientes.

“El CTI realizó la inspección técnica al lugar de los hechos. La Policía Nacional dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar el proceso judicial y disciplinario”, precisó la Policía Metropolitana.

El caso genera debate entre los habitantes del sector, quienes grabaron parte de lo ocurrido y aseguraron que el hombre, visiblemente alterado, no atendía los llamados al diálogo. Las autoridades avanzan en la verificación de los hechos para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el desenlace fatal.

