Nuevas imágenes provenientes de una cámara de seguridad permiten observar el instante exacto en el que un menor de 16 años atacó al joven colombo-francés Jean Claude Bossard durante un violento atraco en el norte de Bogotá. El crimen ocurrió el pasado 2 de diciembre, cuando Bossard caminaba por el barrio Chicó Navarra y fue sorprendido por dos sujetos, uno de ellos el adolescente ahora procesado. El hecho terminó con la muerte de la víctima, quien recibió impactos de bala en medio del forcejeo.

Según la Fiscalía, el menor se movilizaba junto a otro hombre en una motocicleta con placas falsas. Ambos interceptaron a Bossard mientras este revisaba su celular. En el video divulgado inicialmente por Noticias RCN, se observa al adolescente acomodándose la ropa para verificar el arma que llevaba oculta y aproximarse con la intención de intimidar al joven de 29 años. La escena evidencia la cercanía y rapidez con la que ocurre el ataque.

Las imágenes muestran que el agresor se abalanza sobre Bossard para despojarlo de sus pertenencias, lo que provoca un intenso forcejeo que termina sobre la vía. En ese momento, la víctima recibe dos disparos que lo dejan tendido sobre el pavimento. Al mismo tiempo, en una esquina cercana, el cómplice permanece a bordo de una motocicleta naranja, listo para facilitar la huida del atacante. Previos videos revelados permiten entender la secuencia completa del crimen.

Un policía que patrullaba la zona en bicicleta intervino para impedir la fuga de los responsables. El uniformado accionó su arma de dotación y abatió al hombre que conducía la motocicleta. El menor, por su parte, fue capturado poco después. La Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas; tentativa de hurto calificado agravado; y falsedad marcaria.

🚨 Así reaccionó un uniformado de la Policía que presenció el asalto en contra de Jean-Claude Bossard. El uniformado, quien se transportaba en bicicleta, sacó su arma de dotación y, en cuestión de segundos, disparó en contra de los delincuentes, abatiendo a uno de ellos. Video… pic.twitter.com/fN2QYZq1nz — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) December 4, 2025

El adolescente permanecerá en un centro especializado bajo medida de internamiento preventivo mientras avanza el proceso judicial. La familia de Jean Claude Bossard despidió su cuerpo el día en que habría cumplido 30 años.

